La paradoja de la ciberseguridad: por qué el robo de identidades se convirtió en el blanco principal de los hackers en la región

Los ciberdelincuentes ya no necesitan encontrar una vulnerabilidad técnica para ingresar a una empresa: cada vez más ataques comienzan con el robo o uso indebido de credenciales legítimas. Frente a este escenario, las organizaciones de América Latina están cambiando sus estrategias de ciberseguridad y ponen el foco en proteger las identidades digitales que permiten acceder a sistemas, información y operaciones críticas.

Brasil es uno de los mercados donde esta tendencia gana fuerza. Más del 60% de las empresas del país ya aumentó o planea aumentar sus inversiones en ciberseguridad, mientras que Brasscom estima que las inversiones en este sector superarán los R$100 mil millones hasta 2028. El objetivo ya no pasa solamente por proteger redes e infraestructura, sino también por controlar quién puede acceder a cada recurso y bajo qué condiciones.

Identidad digital: el nuevo objetivo de los ciberdelincuentes

Los incidentes recientes que afectaron a instituciones financieras brasileñas demostraron que incluso las organizaciones con altos niveles de protección pueden quedar expuestas cuando un atacante consigue una credencial válida.

En este contexto, One Identity, compañía especializada en Identity Security, busca ampliar el acceso a herramientas de protección de identidades en Brasil mediante el fortalecimiento de su ecosistema de socios. La estrategia incluye una alianza con Cintech, consultora de la región del ABC Paulista con más de 25 años de trayectoria y unos 2.800 clientes.

El acuerdo permitirá ofrecer soluciones de Gestión de Accesos Privilegiados (PAM), Autenticación Multifactor (MFA), administración segura de Active Directory y Single Sign-On (SSO). La propuesta contempla paquetes de implementación predefinidos y modelos comerciales orientados a facilitar la adopción de estas tecnologías por parte de empresas pequeñas, medianas y grandes.

Cada vez más ataques comienzan con el robo o uso indebido de credenciales legítimas.

“Durante muchos años, la seguridad estuvo enfocada en proteger infraestructura, redes y aplicaciones. Hoy, el principal punto de control es la identidad”, explicó Gabriel Lobitsky, General Manager para América Latina de One Identity.

Más alianzas para reforzar la ciberseguridad

One Identity también profundizó su colaboración con Voxxel, socio comercial y tecnológico en Brasil. La alianza combina la experiencia de la compañía en proyectos de ciberseguridad con las herramientas de gestión de identidades y accesos de One Identity.

Durante el último año, profesionales de Voxxel obtuvieron certificaciones en distintas soluciones del portafolio, incluyendo Access Management, PAM, Identity Governance and Administration (IGA), Active Directory Management e Identity Manager.

Con este ecosistema de partners, One Identity busca acelerar la adopción de prácticas modernas de Identity Security, reducir los riesgos vinculados al uso indebido de credenciales y mejorar la gobernanza de los accesos en un escenario donde la identidad digital se convirtió en una pieza central de la ciberseguridad empresarial.