Una pandemia, el Delta y un secreto familiar: el imperdible videojuego argentino que ya podés probar en Steam

Una pandemia, un delta peligroso y un secreto familiar que se resiste a salir a la luz. Esos son los ingredientes de La Hija del Delta, el videojuego argentino que ya tiene demo jugable en Steam.

{{{htmlAmp}}}

El proyecto está a cargo de Bicho Raro Games, el primer estudio cooperativo argentino de videojuegos fundado por mujeres, en 2023. La demo se presentó en agosto durante el evento Indie Dev Argentina, una semana dedicada a visibilizar el talento del desarrollo independiente nacional, y ya se puede descargar tanto en inglés como en español latinoamericano.

La historia de Julia

El juego sigue a Julia, una adolescente nacida durante una pandemia que sobrevive junto a su familia en un delta marcado por el colapso ecológico. Mientras la naturaleza intenta recuperarse y los restos de la civilización desaparecen, Julia sueña con construir una comunidad agrícola y pacífica. En el camino, explora el pantano, recolecta semillas, colecciona testimonios del pasado e intenta descubrir el secreto que su familia le oculta desde siempre.

Un libro premiado como punto de partida

La historia tiene su origen en la novela homónima de Alejandra Bruno, publicada por Indómita Luz Editorial en 2023, que ya se utiliza como material de lectura en instituciones educativas. El juego traslada esa historia a un formato narrativo en 2.5D, con toma de decisiones, quick time events y puzzles, además de mecánicas de cultivo y supervivencia pensadas para no dañar el frágil ecosistema del delta.

Un escenario inspirado en el Paraná

Los escenarios recrean el Delta del río Paraná, combinando belleza natural con peligros constantes y ruinas de una civilización desaparecida. Todo eso se presenta con una dirección artística propia y un sistema dinámico de cámaras pensado para reforzar el componente emocional de la historia. El proyecto ya cuenta con el apoyo de organizaciones como Orillas Nuevas y la Astraea Lesbian Foundation for Justice, y suma varios premios, entre ellos reconocimientos en la categoría de narrativa argentina.