Oportunidad para renovar el celular: una importante cadena lanzó descuentos de 25% y 12 cuotas sin interés

Para quienes no tienen tarjeta de crédito, Cetrogar ofrece su propio sistema de financiación.

Cetrogar lanzó una promoción especial por el Electro Fans con descuentos de hasta 25% en celulares y la posibilidad de financiar las compras en 12 cuotas sin interés. La oferta está disponible del 7 al 9 de septiembre de 2026 tanto en la tienda online como en las sucursales físicas de la cadena. Además, hay beneficios adicionales para quienes paguen mediante transferencia bancaria o utilicen MODO.

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La principal alternativa de financiación permite pagar los celulares en 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias Visa, Mastercard, American Express y Naranja X. Para quienes no tienen tarjeta de crédito, Cetrogar ofrece su propio sistema de financiación, con 6 cuotas sin interés presentando solamente el DNI, además de planes de 18 o 24 cuotas fijas.

Qué descuentos y formas de pago ofrece Cetrogar

La promoción contempla distintas alternativas para comprar un celular y reducir el desembolso inicial. Quienes opten por pagar mediante transferencia bancaria pueden acceder a descuentos de hasta el 20% en todas las categorías.

Por otro lado, los clientes que utilicen la billetera virtual MODO pueden obtener un reintegro del 20% en productos seleccionados, con un tope de $20.000 por usuario.

Entre los equipos destacados aparece el Motorola Moto G17, que queda en $299.999 con un descuento del 25%. El modelo cuenta con una pantalla LTPS de 6,72 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles y cámara frontal de 32 MP. La promoción lo presenta como una alternativa orientada al uso cotidiano, las redes sociales, las videollamadas y el streaming.

También se encuentra el TCL K70, cuyo precio promocional es de $229.999 y que aparece con un descuento del 28%. Tiene una pantalla de 6,8 pulgadas, cámara trasera de 50 MP, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

La oferta está disponible del 7 al 9 de septiembre.

También hay opciones de gama alta

Para quienes buscan un equipo premium, la oferta incluye el iPhone 15, que queda en $1.749.999 luego de aplicar un descuento del 17%. El teléfono cuenta con una pantalla de 6,1 pulgadas y está orientado a usuarios que buscan mayor rendimiento y forman parte del ecosistema de Apple.

Las compras pueden realizarse a través de la plataforma online de Cetrogar o en sus más de 120 sucursales distribuidas en 17 provincias. Además, la cadena permite retirar gratis los productos en sus locales una vez realizada la compra online.