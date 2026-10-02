OpenAI le puso cara a sus agentes de inteligencia artificial: cómo funcionan los nuevos Dots

Pueden recibir un proyecto y avanzar en distintas etapas sin que sea necesario indicarles cada paso.

OpenAI presentó los Dots, una nueva generación de agentes de Inteligencia Artificial capaces de realizar tareas de manera autónoma y continuar trabajando aunque el usuario deje de interactuar con ellos. La compañía los mostró durante su conferencia anual para desarrolladores y explicó que pueden utilizar un navegador, aplicaciones conectadas y una computadora propia en la nube.

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A diferencia de un chatbot tradicional, los agentes Dots de OpenAI pueden recibir un proyecto y avanzar en distintas etapas sin que sea necesario indicarles cada paso. Además, mantienen el contexto de las tareas y pueden incorporar las indicaciones y correcciones que reciben. Según la compañía, funcionan con GPT-6 Astra y están pensados para trabajar en segundo plano con seguimiento y aprobación humana cuando sea necesario.

Qué pueden hacer los Dots de OpenAI

Cada Dot cuenta con su propia computadora en la nube, navegador y acceso a las aplicaciones que el usuario autorice. También puede conectarse con más de 4.000 aplicaciones mediante el ecosistema de plugins de OpenAI.

Una de sus principales características es la continuidad. El usuario puede iniciar una tarea, dejar de interactuar y volver más tarde para revisar el trabajo realizado. La compañía también planteó la posibilidad de que varios Dots puedan trabajar juntos en el futuro, con diferentes responsabilidades.

Los agentes pueden utilizarse desde ChatGPT en computadora, web y dispositivos móviles, además de Slack y Teams. El contexto se mantiene entre estos espacios, por lo que una tarea puede comenzar en ChatGPT y recibir nuevas instrucciones desde otro canal.

Sam Altman presentando Dots en la OpenAI DevDay 2026.

Seguridad y disponibilidad de los nuevos agentes

La autonomía de los Dots incluye distintos controles. Inicialmente, cada agente funciona en una computadora propia en la nube y permanece separado del equipo del usuario, salvo que este decida darle acceso.

Además, durante el trabajo que realizan de manera proactiva, los agentes utilizan herramientas restringidas que, según OpenAI, no pueden enviar mensajes, modificar contenido de aplicaciones ni controlar el navegador o la computadora. El usuario puede definir qué aplicaciones utiliza cada Dot y qué acciones requieren autorización.

El lanzamiento comenzó de manera gradual. Los Dots están disponibles para usuarios de los planes Pro y Business Premium, con el primer Dot incluido sin costo adicional durante el lanzamiento. Los usuarios de Enterprise, incluidos los espacios de trabajo Edu y Healthcare, pueden acceder a una versión beta si el administrador habilita la función.

Para crear un Dot es necesario utilizar la aplicación de escritorio de ChatGPT o su versión para computadora. Después de configurarlo, puede recibir mensajes desde otros dispositivos y canales compatibles. Además, OpenAI permite ponerles nombre y personalizar su identidad, incluso con formas inspiradas en animales u objetos.