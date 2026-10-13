ChatGPT evoluciona: OpenAI lanza la función que genera herramientas personalizadas para los usuarios

ChatGPT está cambiando la forma de responder a los usuarios: OpenAI presentó una actualización que permite generar gráficos, diagramas, calculadoras y otros elementos interactivos adaptados a cada consulta. La novedad apunta a ofrecer respuestas más visuales y personalizadas, en lugar de limitarse a bloques de texto, y forma parte de la evolución de la inteligencia artificial hacia experiencias multimodales.

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La nueva función, denominada interfaz de usuario inteligente, comenzó a implementarse el 7 de octubre de 2026. La experiencia se basa en el modelo GPT-6 y está pensada para incorporar recursos visuales cuando aporten valor a la respuesta. La actualización amplía las posibilidades de uso de ChatGPT, tanto para comprender conceptos como para resolver necesidades prácticas.

Cómo funciona la nueva interfaz de ChatGPT

La principal diferencia es que el chatbot puede generar herramientas específicas según lo que necesite cada usuario. En lugar de ofrecer únicamente una explicación escrita, puede crear elementos con los que sea posible interactuar para explorar información, modificar variables o consultar detalles.

En una prueba realizada por la revista WIRED, ChatGPT generó un diagrama anatómico de una babosa que permitía seleccionar distintas partes del cuerpo para conocer sus características. También creó una calculadora para evaluar la accesibilidad económica de departamentos en San Francisco, con controles deslizantes para ajustar los ingresos y los gastos.

Otro caso fue una herramienta para comparar la distribución de los asientos de cuatro aviones de Alaska Airlines y Delta. El mapa permitía seleccionar cada asiento para obtener información adicional y destacaba en verde las filas de salida de emergencia.

Estos ejemplos muestran cómo la inteligencia artificial puede transformar una consulta en una experiencia interactiva, adaptada a las necesidades particulares de cada persona.

La nueva función se denomina interfaz de usuario inteligente.

Los elementos visuales no aparecerán en todas las respuestas

OpenAI aclaró que la nueva interfaz no incorporará gráficos, tablas o botones automáticamente en cada conversación. La decisión de incluirlos dependerá de si ayudan a comprender mejor la información o facilitan una tarea.

Aarush Selvan, gerente de producto de OpenAI, explicó que el equipo trabajó para determinar cuándo estos recursos aportan valor y cuándo pueden generar desorden visual. Además, los usuarios que prefieran respuestas tradicionales podrán pedirle a ChatGPT que reduzca la cantidad de elementos visuales.

La propuesta tiene puntos en común con la interfaz de usuario generativa que Google presentó para su buscador, capaz de mostrar gráficos interactivos para explicar determinados temas.

El futuro de los chatbots será más personalizado

La actualización refleja una tendencia hacia experiencias multimodales, en las que texto, imágenes y elementos interactivos conviven dentro de una misma interfaz. De esta manera, ChatGPT busca ofrecer respuestas que no solo expliquen un tema, sino que también permitan explorarlo de forma práctica.

El cambio también plantea una nueva etapa para el desarrollo de software: la inteligencia artificial puede generar herramientas a medida sin que el usuario tenga que recurrir necesariamente a una aplicación independiente para cada necesidad.