Ni OLED ni QLED: el salto tecnológico en televisores que elimina los reflejos y cambia la forma de escuchar en casa

Samsung lleva a México el Micro RGB R95HAF, un televisor de 65 pulgadas desde 54.999 pesos mexicanos. Cambia la retroiluminación, suma un acabado que reduce los reflejos y trae un sistema de audio 4.2.2.

{{{htmlAmp}}}

La discusión de los televisores premium ya no es solo OLED contra QLED. Samsung suma el Micro RGB, una retroiluminación de LED microscópicos que controla cada color por separado. La promesa es mejor imagen en salas con luz, y el sonido integrado completa el paquete.

Qué es la retroiluminación Micro RGB

En lugar de filtrar una luz blanca o azul, el Micro RGB usa LEDS rojos, verdes y azules independientes, cada uno de menos de 100 micrómetros. La idea es lograr más precisión de color y menos sangrado entre zonas. No es un panel que emite luz propia, como el OLED: sigue siendo una pantalla con retroiluminación.

Samsung asegura que el R95H cubre el 100% de la gama BT.2020, con certificación VDE, y que su procesador Micro RGB AI Engine Pro mejora contraste y negros.

Qué hace el antirreflejos Glare Free

Glare Free es una tecnología patentada de Samsung que reduce los reflejos de la luz ambiental, un problema habitual en las pantallas brillantes. El beneficio se nota en salas con ventanas o luz de día, donde una pantalla brillante se convierte en espejo. En un ambiente oscuro, en cambio, la ventaja es menor.

Sonido 4.2.2 y precio

El televisor integra un sistema de 4.2.2 canales y 70 W, con Dolby Atmos, 360 Audio, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound y Q-Symphony, que permite sumar altavoces o barras de Samsung. La notación 4.2.2 indica cuatro canales, dos subwoofers y dos canales de altura.

La versión de 65 pulgadas en 4K parte de 54.999 pesos mexicanos. La gran ventaja de este modelo está en cómo se ve con luz y en tener audio decente sin comprar barra aparte.