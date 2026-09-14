Nvidia cerró la compra más grande de su historia: qué cambia en la inteligencia artificial que usás todos los días

Nvidia acordó comprar Hugging Face por casi 13.000 millones de dólares, en una operación que puede ampliar todavía más la influencia de la compañía sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Aunque Hugging Face es poco conocida fuera del ámbito tecnológico, su plataforma es utilizada por millones de desarrolladores para acceder a modelos de IA, datos y herramientas con los que crean aplicaciones y servicios.

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La operación podría tener impacto en tecnologías que usamos todos los días, incluso sin que los usuarios conozcan el nombre de Hugging Face. La plataforma reúne recursos que sirven como base para desarrollar diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. El acuerdo todavía necesita las aprobaciones regulatorias correspondientes y Nvidia prevé completar la compra durante la primera mitad de 2027.

Qué es Hugging Face y por qué es importante para la IA

Hugging Face funciona como una especie de gran centro de distribución de inteligencia artificial. En lugar de concentrarse en un único chatbot, reúne tecnologías desarrolladas por empresas, universidades, investigadores y programadores independientes.

Según los datos incluidos en la información de la operación, la plataforma cuenta con más de tres millones de modelos de IA, 500.000 conjuntos de datos y un millón de aplicaciones. Nvidia también señala que Hugging Face tiene más de 18 millones de desarrolladores y que unas 200.000 empresas utilizan sus servicios.

Los modelos disponibles permiten realizar tareas muy diferentes, como generar textos, reconocer imágenes, transcribir audios, traducir idiomas o crear voces sintéticas. Dependiendo de sus licencias, los desarrolladores pueden descargarlos, modificarlos e incorporarlos a sus propios productos.

Esto permite que una empresa agregue inteligencia artificial a una aplicación sin tener que crear y entrenar un modelo desde cero, algo que puede demandar grandes cantidades de datos, capacidad de procesamiento y dinero.

El acuerdo contempla 11.900 millones de dólares para los accionistas de Hugging Face y hasta otros 1.000 millones en incentivos para los empleados que se incorporen a Nvidia.

Cómo puede cambiar las aplicaciones que usamos

La compra representa para Nvidia una oportunidad de avanzar más allá de los chips. Sus GPU son fundamentales para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, mientras que Hugging Face ocupa un lugar estratégico entre los desarrolladores que buscan y prueban las tecnologías que utilizarán en sus aplicaciones.

Para los usuarios, no habrá cambios inmediatos

La compañía podría obtener así una posición privilegiada para conocer qué modelos ganan popularidad y qué herramientas necesitan los programadores. A la vez, la inversión de Nvidia podría permitir ampliar la infraestructura de Hugging Face y facilitar el acceso a sus recursos.

Para los usuarios, no habrá cambios inmediatos en ChatGPT, Gemini, Claude ni en las aplicaciones instaladas en los celulares. El impacto podría aparecer más adelante, si desarrollar y ejecutar modelos se vuelve más sencillo o económico y más empresas pueden incorporar funciones avanzadas de IA.

La operación también plantea dudas sobre la independencia de Hugging Face, ya que la plataforma reúne tecnologías de compañías que compiten con Nvidia. La empresa aseguró que los desarrolladores podrán seguir eligiendo modelos, proveedores, plataformas de computación y chips de otras compañías.