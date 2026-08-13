Nuevos auriculares de Google con Gemini: qué funciones cambian y cuánto cuestan

Google busca que sus auriculares sean algo más que un dispositivo para reproducir música.

Google renovó los Pixel Buds Pro 2 con una actualización que incorpora nuevas funciones vinculadas con Gemini, su inteligencia artificial. Los auriculares inalámbricos ahora suman controles de audio mediante comandos de voz y mejoras destinadas a adaptar automáticamente la cancelación de ruido según el ajuste de los auriculares.

La actualización también amplía la integración de los Pixel Buds Pro 2 con otros dispositivos del ecosistema de Google. Entre las novedades mencionadas se encuentran funciones relacionadas con Pixel Watch, además de herramientas que buscan hacer más sencilla la interacción con los auriculares sin necesidad de manipularlos directamente.

Gemini suma controles por voz a los auriculares

Uno de los principales cambios está relacionado con Gemini y el control del audio. La inteligencia artificial permite modificar determinados ajustes de los Pixel Buds Pro 2 utilizando la voz, una alternativa que busca simplificar el manejo de los auriculares mientras el usuario escucha música o realiza otras actividades.

La actualización también incorpora un sistema capaz de ajustar la cancelación activa de ruido cuando detecta cambios en el sellado de los auriculares. De esta manera, el funcionamiento de la tecnología puede adaptarse a la forma en que los Pixel Buds Pro 2 quedan colocados en el oído.

Esta mejora se suma a las características que ya habían convertido a los Pixel Buds Pro 2 en una de las principales propuestas de Google dentro del segmento de auriculares inalámbricos. El modelo utiliza el chip Tensor A1, que interviene en el procesamiento de la cancelación de ruido y otras funciones del dispositivo.

La actualización también amplía la integración de los Pixel Buds Pro 2 con otros dispositivos del ecosistema de Google.

Más integración con el ecosistema de Google

La compañía también profundizó la conexión entre los Pixel Buds Pro 2 y Pixel Watch, con nuevas funciones relacionadas con el reloj inteligente. La actualización apunta así a que los distintos dispositivos de Google trabajen de manera más integrada y que algunas acciones puedan realizarse desde el ecosistema sin depender exclusivamente del teléfono.

Con estas novedades, Google busca que sus auriculares sean algo más que un dispositivo para reproducir música. La incorporación de Gemini lleva la inteligencia artificial directamente a los controles cotidianos, mientras que los ajustes automáticos y la integración con otros productos de la compañía apuntan a una experiencia más cómoda y personalizada.