El nuevo límite que aplicará WhatsApp Business a los mensajes y la condición para evitar los cobros extras

Automatizar la atención al cliente por WhatsApp era, hasta ahora, prácticamente gratis para cualquier empresa, sin importar cuántos mensajes enviara. Eso cambia a partir del 1.° de octubre, cuando Meta empiece a cobrar por el volumen que supere un tope mensual.

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La compañía va a establecer un límite gratuito de 1.000 mensajes de servicio al mes por cada número de teléfono empresarial dentro de WhatsApp Business Platform, la infraestructura que usan las empresas para conectar sus cuentas con sistemas CRM, chatbots y herramientas de automatización. Superado ese número, cada mensaje adicional entregado a un cliente va a generar un cargo.

Qué mensajes empiezan a costar

El cambio afecta principalmente a los mensajes de servicio que una empresa envía dentro de la ventana de 24 horas que se abre cuando un cliente inicia el contacto, ya sea por un trabajador humano o un sistema automatizado. Hasta ahora, buena parte de esos mensajes se mantenían sin costo en determinadas circunstancias; desde octubre, Meta cambia ese tratamiento con nuevas condiciones de facturación, aunque la ventana de 24 horas en sí misma seguirá existiendo.

Cómo se calcula el costo

Meta no va a aplicar una tarifa única para todos los negocios: el precio de cada mensaje de servicio se calcula por mensaje entregado y depende del mercado donde se encuentra el usuario que lo recibe. El límite de 1.000 mensajes se reinicia cada mes, y lo que no se usó en un período no se puede acumular para el siguiente.

Los usuarios comunes no pagan nada

Un punto clave: WhatsApp no le va a cobrar a las personas por escribirle a una empresa, ni tampoco afecta a quienes usan la versión gratuita de WhatsApp Business de forma manual. El ajuste está pensado exclusivamente para empresas que gestionan grandes volúmenes de conversaciones a través de la plataforma empresarial. Eso sí, quienes usan esa infraestructura deben registrar un método de pago antes del 30 de septiembre, o corren el riesgo de dejar de recibir mensajes de servicio cuando entre en vigor el nuevo esquema.