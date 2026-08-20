Nuevo juego gratis en Steam: cómo descargar el shooter de Ubisoft con regalos por tiempo limitado

Un shooter que arrancó como juego para celulares acaba de dar el salto a PC, y lo hizo con la puerta abierta de par en par: sin pagar nada y con regalos exclusivos para quien se sume en estos primeros días.

The Division Resurgence, el shooter RPG gratuito de Ubisoft, ya está disponible en Steam. El lanzamiento marca un hito para la saga: por primera vez los jugadores de PC pueden mantener su progreso sincronizado con la versión móvil, gracias a la progresión cruzada.

De qué trata The Division Resurgence

Se trata de un RPG de disparos en tercera persona ambientado en una Nueva York posapocalíptica, después de una crisis vírica que dejó a la ciudad al borde del colapso. Como agentes de la Strategic Homeland Division, la misión es restaurar el orden, enfrentar facciones hostiles y ayudar a reconstruir la sociedad, con una campaña propia e independiente respecto a The Division 1 y 2. El juego ofrece exploración libre en mundo abierto, especializaciones tácticas y modos tanto en solitario como cooperativos y multijugador.

Progresión cruzada: seguí donde la dejaste

Para aprovechar esta función, alcanza con iniciar sesión con la cuenta de Ubisoft Connect: todo el avance, los desbloqueos y las recompensas obtenidas en el celular quedan disponibles automáticamente también en Steam, sin importar en qué dispositivo se siga jugando después.

Regalos por tiempo limitado y cómo instalarlo

Por el lanzamiento en Steam, Ubisoft habilitó una serie de recompensas exclusivas para todos los jugadores: llaves SHD normales y exclusivas, el conjunto de vestimenta FYNC Parade Apparel Set al alcanzar el objetivo de lista de deseados, y drops de Twitch que se consiguen simplemente vinculando la cuenta y viendo transmisiones de creadores de contenido.

Para instalarlo, los pasos son simples: