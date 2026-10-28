El nuevo electrodoméstico que promete reducir un 50% el tiempo de lavado y ajustar el consumo de detergente según la suciedad

El nuevo lavasecarropas ya se encuentra disponible para la compra en Argentina.

Samsung amplió su catálogo de electrodomésticos en Argentina con un nuevo lavasecarropas inteligente de 14 kg de lavado y 9 kg de secado. El equipo incorpora tecnologías de inteligencia artificial para optimizar el cuidado de las prendas y reducir los tiempos de lavado, además de funciones de conectividad para controlar el dispositivo a distancia.

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El modelo Bespoke AI con AI Wash y SmartThings utiliza la tecnología SpaceMax, que permite ofrecer una gran capacidad dentro de las dimensiones estándar de un electrodoméstico de 60 centímetros de ancho. Según la compañía, está pensado para lavar grandes cantidades de ropa, incluidos edredones, sin resignar espacio en el hogar.

Inteligencia artificial y funciones para ahorrar tiempo

Una de las principales características del nuevo lavasecarropas es su sistema AI Wash, que detecta el peso de la ropa, el tipo de tela y el nivel de suciedad. A partir de esos datos, ajusta la cantidad de agua y detergente, además de los tiempos de remojo, enjuague y centrifugado. El sistema Flex Auto Dispense complementa estas funciones mediante la dosificación automática de productos de limpieza.

El equipo también incorpora QuickDrive, una tecnología que, mediante la rotación dinámica del tambor y los chorros de agua Q-Bubble, permite reducir hasta un 50% el tiempo de lavado.

Por su parte, AI Ecobubble genera burbujas para facilitar la limpieza incluso con agua fría, mientras que el motor Digital Inverter apunta a mejorar la eficiencia energética y la durabilidad del electrodoméstico.

El modelo está pensado para lavar grandes cantidades de ropa, incluidos edredones, sin resignar espacio en el hogar.

La conectividad SmartThings permite iniciar o programar ciclos a distancia y recibir notificaciones cuando finaliza el lavado. Además, el modo AI Energy ayuda a proyectar el consumo eléctrico, ofrece recomendaciones de uso y permite realizar diagnósticos preventivos del equipo.

Entre sus programas especiales, incluye un ciclo de lavado y secado en 59 minutos para cargas pequeñas. También cuenta con Air Wash, que utiliza aire para eliminar olores y bacterias sin recurrir a un lavado tradicional, y Less Microfiber Cycle, diseñado para reducir hasta un 54% la expulsión de microplásticos al mar.

Cuánto cuesta y qué beneficios ofrece Samsung

Samsung informó que el nuevo lavasecarropas ya se encuentra disponible para la compra en Argentina. La compañía también anunció distintas alternativas para facilitar su adquisición, aunque el comunicado no especifica el precio del equipo.

Los beneficios incluyen 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados o 9 cuotas sin interés con todos los bancos, además de un 10% de descuento para compras en un solo pago.

La propuesta comercial se completa con un Plan Canje que permite entregar un electrodoméstico usado de cualquier marca como parte de pago, cobertura Samsung Care+, instalación profesional a domicilio y envío gratuito para las compras realizadas dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con estas prestaciones, Samsung busca combinar capacidad, automatización y conectividad en un solo equipo para simplificar las tareas de lavado y secado en el hogar.