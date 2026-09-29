El nuevo blanco de los ciberdelincuentes: el truco invisible para tomar el control de tus chats en ChatGPT y Claude

Las cuentas de ChatGPT y Claude se convirtieron en el nuevo objetivo de los ciberdelincuentes, y la forma de atacarlas cambió: ya no hace falta robar la contraseña ni sortear la autenticación de dos factores. Alcanza con secuestrar una sesión que ya está activa.

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La técnica usa infostealers, un tipo de malware que roba información guardada en el dispositivo, como cookies de sesión y tokens de autenticación. Con esos datos, el atacante puede entrar a la cuenta como si fuera el usuario legítimo, sin necesidad de conocer ni una sola clave.

Qué es lo que realmente se roba

Más allá de las cookies, el malware también apunta a los tokens de autorización que conectan las herramientas de inteligencia artificial con otras aplicaciones, y a las claves API que permiten integrar esos servicios con distintos sistemas. Según datos de Malwarebytes, entre las familias de malware más usadas para este tipo de ataque aparecen Vidar, RedLine, StealC y Atomic Stealer.

Con ese acceso, los delincuentes pueden consumir rápido los recursos de una cuenta premium, generar cargos por recargas automáticas o directamente usar las claves API robadas como infraestructura para atacar a otras empresas tecnológicas.

Por qué una sesión activa vale tanto como una contraseña

Josep Albors, de ESET España, resumió el problema con una frase que marca el cambio de enfoque: "una sesión autenticada también puede convertirse en un objetivo de alto valor". Ya no hace falta vulnerar la clave si se puede secuestrar directamente el acceso que el usuario ya validó.

Ese matiz es clave para entender por qué cambiar solo la contraseña, después de un ataque, no alcanza: el problema sigue estando en el dispositivo comprometido, no únicamente en la credencial.

Cómo protegerse ante este tipo de ataque

Los especialistas recomiendan hacer un análisis completo del dispositivo con una solución de seguridad, cerrar todas las sesiones activas en otros equipos y revisar si hay claves API expuestas. También es clave revocar los accesos de aplicaciones o complementos no oficiales conectados a la cuenta de IA.

El consejo de fondo es simple, pero se suele pasar por alto: neutralizar el acceso desde el dispositivo comprometido antes de volver a usar la cuenta con normalidad, porque de lo contrario el atacante puede recuperar el control apenas se restablece la sesión.