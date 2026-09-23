Nuevas reglas en la cultura digital: YouTube implementa detección de rostro y voz por IA para proteger a los creadores

YouTube presentó nuevas herramientas para creadores de contenido durante Made on YouTube, con funciones orientadas a facilitar la producción de videos, mejorar el descubrimiento de contenido y ampliar las posibilidades de monetización. Entre las novedades aparecen herramientas de inteligencia artificial para editar videos, crear miniaturas y gestionar canales, además de nuevas opciones para conectar con las audiencias y proteger la imagen y la voz de los creadores.

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La plataforma, que recibe más de 20 millones de videos por día, también prepara nuevas formas de personalizar las recomendaciones. Los usuarios podrán crear feeds de inicio mediante prompts conversacionales, como pedir podcasts para un viaje de 30 minutos o documentales largos para relajarse. Estos feeds podrán guardarse en la pantalla de inicio y actualizarse automáticamente con contenido nuevo.

Nuevas herramientas para crear y descubrir contenido

YouTube está ampliando Ask YouTube para convertirlo en una herramienta de recomendaciones de productos y para facilitar la búsqueda de artistas, podcasts y otros contenidos. Además, Shorts Series permitirá organizar videos en temporadas y episodios, una función pensada especialmente para quienes siguen historias y microseries dentro de Shorts.

En materia de edición, YouTube incorporará una experiencia conversacional en Shorts y en la aplicación YouTube Create. Los creadores podrán generar borradores a partir de indicaciones, recibir sugerencias para mejorar el ritmo y eliminar pausas automáticamente, aunque mantendrán la posibilidad de realizar ajustes manuales.

Por su parte, YouTube Studio incorporará funciones para ofrecer orientación personalizada sobre los borradores, generar miniaturas y realizar pruebas A/B con hasta tres versiones de un video.

La plataforma también reforzará la protección de la identidad digital con Likeness detection, que llegará a dispositivos móviles para detectar coincidencias relacionadas con el rostro y la voz y permitir tomar acciones con mayor rapidez.

Las funciones están orientadas a facilitar la producción, mejorar el descubrimiento de contenido y ampliar las posibilidades de monetización.

Más opciones para conectar con las audiencias

Entre las novedades para transmisiones en vivo aparecen los Showdowns, que permitirán que dos creadores combinen sus directos para realizar competencias amistosas. También se anunció el doblaje automático en tiempo real para facilitar la llegada a audiencias internacionales.

A esto se suma una ampliación de Watch With, que permitirá reaccionar en vivo junto a creadores y comunidades en videos de larga duración. También habrá espacios exclusivos para miembros y nuevas herramientas de moderación de comentarios impulsadas por IA.

YouTube amplía las oportunidades de monetización

Para fortalecer las relaciones entre creadores y marcas, YouTube Creator Partnerships ayudará a que las empresas encuentren nuevos perfiles. Además, Ask Studio permitirá preparar respuestas a propuestas comerciales y materiales de presentación.

Por último, YouTube Shopping ampliará su programa de afiliados a 35 países a finales de 2026 e incorporará nuevos socios, incluido Amazon en mercados internacionales. Las etiquetas de productos también podrán mostrar automáticamente ofertas localizadas según la ubicación del espectador.