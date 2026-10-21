Nueva medida en YouTube: la plataforma planea dificultar que los usuarios puedan dar "No me gusta" a los videos

YouTube está probando una nueva modificación en su interfaz que dificulta el acceso al botón «No me gusta» de los videos. La plataforma de Google comenzó a ocultar esta opción dentro del menú de tres puntos, en lugar de mantenerla visible junto a los botones para indicar que un contenido gusta, compartirlo o guardarlo.

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El cambio todavía está en fase de prueba y no se conoce su alcance. La novedad fue difundida por el usuario TheBobPony en X, donde mostró cómo la reacción negativa deja de estar disponible de manera directa. Por el momento, YouTube no realizó un anuncio público sobre el experimento ni confirmó si planea implementar esta modificación para todos los usuarios.

Cómo funciona la nueva prueba de YouTube

Con la interfaz actualizada, quienes quieran marcar que un video no les gusta deben abrir el menú identificado con tres puntos para encontrar esa opción. De esta manera, la reacción deja de aparecer en la barra principal de acciones y queda relegada a un segundo plano.

Aunque el botón no desaparece por completo, acceder a él requiere un paso adicional. La modificación puede parecer menor, pero cambia la forma en que los usuarios expresan su opinión sobre los contenidos que consumen en la plataforma.

Como ocurre con otros experimentos de Google, todavía no está claro cuántas cuentas están alcanzadas por la prueba ni si el cambio llegará a la versión definitiva de YouTube. La compañía suele evaluar modificaciones de su interfaz con grupos limitados antes de decidir si las extiende al resto de la comunidad.

El historial de cambios en el botón «No me gusta»

Esta no es la primera vez que YouTube modifica el funcionamiento de las reacciones negativas. En noviembre de 2021, la plataforma decidió ocultar el contador público de «No me gusta» de los videos, aunque mantuvo la posibilidad de utilizar el botón.

En aquel momento, la empresa explicó que la medida buscaba proteger a los creadores, especialmente a los más pequeños, frente al acoso y las campañas coordinadas para acumular valoraciones negativas. Estas prácticas, conocidas como review bombing, pueden distorsionar la percepción que tiene el público sobre un contenido.

Hace 5 años habían sacado el contador de "dislikes", y ahora esconden la función.

Más recientemente, YouTube también eliminó el botón «No me gusta» de los Shorts, en el marco de cambios relacionados con las reacciones en ese formato de videos breves.

La nueva prueba vuelve a poner el foco en el futuro de esta función. Por ahora, no hay confirmación de que YouTube vaya a retirar el botón de los videos tradicionales, pero ocultarlo podría reducir su visibilidad y hacer que menos usuarios recurran a él para expresar su disconformidad.