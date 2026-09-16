Nueva experiencia de sonido: de qué se tratan los Sound Points que lanzó en Argentina una marca líder

Elegir unos auriculares o una barra de sonido a partir de una ficha técnica nunca reemplaza al momento de escucharlos en vivo. Thonet & Vander decidió apostar justo a eso con la apertura de sus primeros Sound Points en la Argentina.

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El primer espacio abre sus puertas este miércoles 16 de septiembre en Alto Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Le seguirán otros dos: el jueves 1 de octubre en Alto Rosario, Santa Fe, y el jueves 15 de octubre en Tortugas Open Mall, en la provincia de Buenos Aires. Los tres locales están ubicados dentro de shoppings, pensados para que los visitantes puedan cruzarse con la propuesta sin necesidad de planificar una visita puntual.

Escuchar antes de decidir

La lógica detrás de la iniciativa parte de una idea simple: más allá de las especificaciones técnicas, escuchar un equipo en persona permite conocer sus características reales y encontrar la opción que mejor se adapta a cada necesidad. En los Sound Points, los visitantes van a poder probar distintos dispositivos de la marca y recibir asesoramiento directo de especialistas, algo que Erica Brelis, Gerenta de E-commerce de Thonet & Vander, resume así: "en categorías donde el diseño y los materiales hacen tanta diferencia como la tecnología, la gente prefiere escuchar antes de decidir".

El respaldo técnico como eje central

La propuesta también busca mostrar de cerca el trabajo técnico detrás de cada producto, con especificaciones como los watts RMS reales y materiales como madera HDDA y fibra de aramida, elegidos según las características acústicas y estructurales que la marca busca en cada equipo. Los nuevos locales van a exhibir distintas categorías del portfolio: barras de sonido, dispositivos portátiles, auriculares, productos gamer y accesorios.

El arranque de un plan más grande

La apertura de estos tres locales marca el inicio de un plan de expansión física que va a continuar durante 2027, con nuevos Sound Points en distintos puntos del país. La fecha llega en un momento simbólico para la compañía: en octubre de 2026, Thonet & Vander cumple 20 años de presencia en la Argentina, consolidando dos décadas de trayectoria en el desarrollo y la comercialización de productos de audio en el mercado local.