La nueva apuesta de Elon Musk para conectarse en cualquier lado: qué cambia en el nuevo Starlink Mini 2

El dispositivo busca mejorar la conectividad en lugares donde no llegan las redes tradicionales.

Starlink presentó la Mini 2, una nueva versión de su antena portátil de internet satelital que incorpora una batería intercambiable con hasta 4,5 horas de autonomía, conexión Wi-Fi 6 y un diseño más resistente. El dispositivo busca mejorar la conectividad en lugares donde no llegan las redes tradicionales y facilitar el acceso a internet mientras el usuario está en movimiento.

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Una de las principales novedades de la Starlink Mini 2 es su batería integrada y reemplazable, que permite utilizar el servicio sin depender de un tomacorriente. Además, quienes necesiten extender la autonomía podrán cambiarla por otra de repuesto. El equipo también incorpora Wi-Fi 6, una mejora que amplía la cobertura inalámbrica y permite conectar dispositivos en un área mayor.

Starlink Mini 2: qué cambia respecto al modelo anterior

La nueva antena ofrece una cobertura Wi-Fi de aproximadamente 167 metros cuadrados, frente a los 111 metros cuadrados que alcanzaba la primera generación. De esta manera, amplía el espacio en el que los usuarios pueden conectarse de manera inalámbrica.

Otro de los cambios está en su construcción. El dispositivo es más delgado y resistente que su antecesor, aunque mantiene la certificación IP67, que lo protege frente al polvo, la arena y el agua. Según explicó SpaceX, está preparado para funcionar en condiciones adversas, como durante una lluvia o en entornos al aire libre.

En cuanto a su funcionamiento, la experiencia sigue siendo sencilla: alcanza con colocar la antena en un lugar con una vista despejada del cielo para que pueda comunicarse con los satélites de Starlink y distribuir internet mediante Wi-Fi.

La compañía asegura que la Mini 2 puede establecer una conexión en apenas 60 segundos. También funciona conectada a la corriente mediante un cargador USB-C de 60 vatios, por lo que no depende exclusivamente de su batería.

Sin embargo, el equipo tiene una limitación: no incorpora un puerto Ethernet, por lo que no permite aprovechar una conexión cableada.

Cuánto cuesta Starlink Mini 2 y cuándo estará disponible

La nueva antena tendrá un precio de 999 dólares en Estados Unidos e incluirá roaming ilimitado. A ese importe habrá que sumarle el costo del plan mensual, que comienza en 45 euros para los usuarios que utilizan el servicio en movimiento.

La nueva antena ofrece una cobertura Wi-Fi de aproximadamente 167 metros cuadrados.

El valor representa un incremento importante frente a la primera Starlink Mini, que llegó al mercado en 2024 por 399 euros y posteriormente recibió una rebaja de 100 euros. Por el momento, la Starlink Mini 2 está disponible en fase de reserva por invitación para usuarios de Estados Unidos. La empresa prevé ampliar su comercialización a otros países donde ya opera el servicio.

Por sus características, el dispositivo apunta especialmente a viajeros frecuentes, profesionales que trabajan en zonas alejadas y aficionados a las actividades al aire libre que necesitan mantenerse conectados en lugares sin acceso a fibra óptica o cobertura móvil.