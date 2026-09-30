Novedad en WhatsApp: la app probará una alerta para avisarte los cumpleaños de tus contactos

WhatsApp trabaja en una nueva función que avisará cuándo es el cumpleaños de tus contactos, con una alerta que aparecerá directamente dentro de la aplicación. La herramienta está siendo desarrollada para iPhone y fue detectada en una versión beta de WhatsApp para iOS, por lo que todavía no está disponible para todos los usuarios.

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El aviso mostrará el mensaje “Cumpleaños hoy” junto al nombre del contacto, acompañado por un emoji de una torta. De esta manera, WhatsApp busca que sus usuarios puedan recordar fechas importantes sin tener que consultar otra aplicación o calendario. La función toma la información directamente de la agenda del teléfono.

Cómo funcionará el aviso de cumpleaños en WhatsApp

La nueva herramienta fue identificada en la versión beta 26.38.10.18 de WhatsApp para iOS, disponible a través de TestFlight. Según la información difundida puando llegue el cumpleaños de una persona guardada en la agenda, la aplicación mostrará el aviso junto a su nombre.

La alerta permanecerá visible durante toda la jornada. Así, cada vez que el usuario ingrese a la pestaña de Contactos podrá identificar rápidamente quién está cumpliendo años ese día.

Una particularidad es que no será necesario cargar manualmente las fechas dentro de WhatsApp. La aplicación utilizará los datos registrados en la agenda del celular. Por eso, si el cumpleaños de un contacto ya está guardado en la aplicación de Contactos del iPhone, WhatsApp podrá utilizar esa información para generar el recordatorio.

Si la fecha todavía no está registrada, el usuario deberá editar el contacto desde la agenda del teléfono y agregarla allí.

El cambio que prepara WhatsApp para la pestaña de Contactos

El recordatorio forma parte de un cambio más amplio que WhatsApp está preparando para su interfaz en iOS. La compañía desarrolla una nueva pestaña de Contactos que reemplazará a la actual sección de Actualizaciones en la barra de navegación inferior.

WhatsApp no confirmó cuándo llegará a la versión estable ni si estará disponible en Android.

El cambio se producirá cuando los Estados y los canales de difusión sean trasladados a la pestaña de Chats. Los Estados ya aparecen en la parte superior de la lista de conversaciones para algunos usuarios, mientras que los canales serán incorporados posteriormente.

La nueva sección de Contactos también permitirá consultar información sobre la actividad de las personas, como quién está conectado o quién estuvo activo recientemente, además de los cumpleaños.

Por ahora, la función continúa en desarrollo y todavía no está disponible para los usuarios de la beta. WhatsApp tampoco confirmó cuándo llegará a la versión estable ni si estará disponible en Android.