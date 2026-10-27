¿Por qué no compran? La traba clave que frena el crecimiento del comercio electrónico

El 49% de los compradores que abandona una compra online lo hace por el costo del envío, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Aun así, el comercio electrónico mexicano creció 19,2% en 2025.

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El envío caro es la razón número uno por la que alguien llena el carrito y no paga. Pero el dato no muestra un comercio electrónico frenado: muestra uno que crece pese a la fricción y pierde ventas en el último tramo.

Por qué se cae la compra en el último tramo

Según la AMVO, 49% abandona porque considera caro el envío. Le siguen la desconfianza (32%), no encontrar el producto (31%) y no tener su medio de pago preferido (28%). Un comprador identifica en promedio cuatro motivos para interrumpir una compra.

La AMVO calcula que 84 de cada 100 carritos digitales se abandonan. En el sitio promedio, 9,4% de las visitas termina con productos en el carrito, pero solo 1,5% se convierte en compra.

El mercado crece igual

En 2025, el comercio electrónico minorista mexicano vendió 941.000 millones de pesos mexicanos, un 19,2% más que el año anterior y unas 25 veces el crecimiento del PIB (0,8%). Hay 77,2 millones de compradores digitales, y las ventas online ya son el 17,7% del comercio minorista.

Por eso la traba es de conversión, no de interés. Juan Vignart, de Tiendanube México, lo resumió así: lo que separa una visita de una venta “casi nunca es el interés, sino un envío que sorprende”. El problema está en el checkout, no en las ganas de comprar.

Lo que pasa con la entrega

El costo no es el único dolor del envío. Según la AMVO, los compradores señalan paquetes que llegan dañados (45%), plazos incumplidos (38%) e incompletos (33%). La confiabilidad pesa tanto como el precio.

David Soto, también de Tiendanube, advirtió que “a veces nos vamos por la opción más barata y nunca llega el pedido”. Su argumento es que el transportista más barato puede salir más caro por devoluciones y reposiciones. La recomendación común es mostrar costos y plazos antes del pago: la transparencia sorprende menos que un cargo nuevo en el último paso.