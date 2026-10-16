Escuchan lo que decís en tu casa y te sugieren qué comprar: los nuevos dispositivos con IA de Amazon

Amazon presentó Bee Frontier y Bee Eclipse, dos dispositivos con inteligencia artificial (IA) capaces de escuchar conversaciones cotidianas, generar resúmenes y crear recordatorios y tareas pendientes. La principal novedad es su integración con Alexa+ y la tienda Amazon.com, que permite transformar productos mencionados durante una charla en sugerencias de compra automáticas.

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Los nuevos equipos buscan funcionar como asistentes personales para recordar información sin necesidad de tomar notas. El Bee Frontier ya está a la venta por 74,99 dólares, mientras que el Bee Eclipse costará 99,99 dólares y llegará próximamente, aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento confirmada.

Cómo son los nuevos dispositivos de inteligencia artificial de Amazon

El Bee Frontier es una pulsera de silicona que también se puede sujetar a la ropa. Cuenta con resistencia al agua IP67, dos micrófonos con filtrado de ruido y una autonomía de hasta siete días. Según Amazon, está diseñado para captar conversaciones incluso en lugares concurridos, como restaurantes y oficinas.

Por su parte, el Bee Eclipse tiene un tamaño similar al de una tarjeta de crédito y se adhiere magnéticamente a la parte trasera del celular. Su batería ofrece más de 21 días de autonomía con una sola carga, por lo que apunta a quienes necesitan registrar reuniones laborales o llamadas profesionales.

Ambos modelos incluyen una luz indicadora que se enciende cuando el micrófono está grabando y un botón físico para activar o desactivar la escucha. También permiten configurarse para dejar de grabar cuando no detectan sonido durante un período determinado.

La integración con Alexa+ y Amazon.com es una de las principales novedades. Por ejemplo, si una persona menciona durante una conversación que necesita comprar arena para gatos, el sistema puede mostrarle una tarjeta con ese producto en la tienda de Amazon.

Además, Bee puede conectarse con servicios como Gmail, Google Calendar y Outlook para redactar correos de seguimiento o crear invitaciones a partir de información conversada. También ofrece herramientas para organizar resúmenes de clases, reuniones y sesiones de intercambio de ideas.

La principal novedad es su integración con Alexa+ y la tienda Amazon.com

Cuánto cuestan y qué pasa con la privacidad

Los dos dispositivos ofrecen una versión gratuita limitada, con 14 días de memoria y resúmenes básicos. Para acceder a funciones adicionales, Amazon lanzó Bee Pro, una suscripción de 11,99 dólares mensuales que incluye resúmenes ilimitados, plantillas, un asistente de chat personal y una aplicación de escritorio.

En materia de privacidad, Amazon asegura que el audio se procesa en tiempo real, se convierte en texto y después se elimina mediante una arquitectura denominada Private Compute. La compañía también sostiene que las transcripciones y los resúmenes se transmiten cifrados y que los usuarios pueden revisar o borrar sus datos.

En el caso de las llamadas, se solicita autorización a los demás participantes antes de comenzar a grabar. Estas medidas buscan responder a las preocupaciones sobre el uso de dispositivos que registran conversaciones cotidianas.