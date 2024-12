Chau a las compras navideñas: este año podría ser tu última Navidad con estrés

Aunque para esta Navidad todavía te toca hacer las compras por tu cuenta, la posibilidad de dejar todo en manos de una IA parece estar más cerca de lo que creemos.

Ya prácticamente tenemos la Navidad encima y algunas personas todavía no terminaron de hacer las compras navideñas. Elegir los regalos para la familia, aguantarse las multitudes en los comercios o esperar que todo llegue a tiempo para las fiestas son solo algunos de los desafíos que nos atormentan cada fin de año. Sin embargo, en un futuro no tan lejano, podría ser que no tengas que preocuparte por nada de eso, gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

La IA que compra, envía y hasta organiza la Navidad

Imaginá esto: ya no tendrías que pasar horas buscando en internet el regalo ideal, o intentando acertar con lo que más le gustaría a tus seres queridos. La inteligencia artificial podría hacer todo eso por vos, y mucho más.

Según los expertos, los avances en tecnología apuntan a que, para el 2025, los agentes de IA serán capaces de automatizar gran parte de las compras navideñas. Estos agentes no solo elegirían el presente ideal, sino que también lo comprarían y lo enviarían directamente a la casa del destinatario, todo sin que tengas que mover un dedo.

Los agentes de inteligencia artificial son bots que no solo responden a tus preguntas, cómo lo hace ChatGPT, sino que pueden actuar por vos en el mundo real. Estos no funcionan de forma aislada, sino en equipos virtuales que coordinan diversas tareas.

Por ejemplo, si quisieras organizar la cena de Nochebuena, con solo indicárselo a tu asistente digital, la IA buscaría a tus amigos más cercanos en Facebook, les enviaría invitaciones, coordinaría qué traerá cada uno y hasta podría asegurar que haya un chef para preparar la carne. Todo esto mientras vos podés relajarte, por fin libre del estrés navideño.

A pesar de los desafíos tecnológicos y de confianza, lo cierto es que la automatización de las compras navideñas podría ser una realidad en un futuro cercano.

La tecnología ya está cerca, pero aún faltan algunos pasos

Aunque parece magia, la tecnología detrás de estos agentes ya está en desarrollo. Herramientas como el Project Mariner de Google DeepMind o el sistema de "uso de computadora" de Anthropic permiten que una IA controle el mouse y el teclado, lo que teóricamente abriría la puerta a automatizar las compras online. Sin embargo, aún hay obstáculos a superar antes de que esta tecnología sea totalmente confiable.

Uno de los mayores desafíos es la confianza. ¿Estarías dispuesto a darle acceso a tu tarjeta de crédito a un bot? Aunque la IA ha avanzado rápidamente en los últimos años, sigue siendo propensa a cometer errores. Un pequeño desliz podría significar que el regalo de la abuela termine en las manos equivocadas, o peor, que tus datos bancarios sean vulnerados.

Por ahora, disfrutá de la Navidad tal como la conocemos, pero no te sorprendas si dentro de poco tu mejor ayudante durante las fiestas será un bot de IA.

Además, los agentes de IA aún carecen de la capacidad para comprender el contexto humano de una forma que garantice que el regalo sea el adecuado para cada persona. Por ejemplo, es difícil que una IA sepa si tu primo Juan Pablo preferiría una botella de vino o una suscripción a un servicio de streaming. Aunque las IA actuales pueden aprender de datos y patrones, el conocimiento personal y emocional sigue siendo una barrera importante.