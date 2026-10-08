La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue organizada por México, Estados Unidos y Canadá. No solo dejó memoria futbolística. También funcionó como un acelerador de tendencias digitales que ya venían gestándose en el país. Esto abarca desde el streaming hasta el consumo de contenido deportivo desde el celular.

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El estadio dejó de ser la opción principal

Aunque México fue una de las sedes del torneo, la mayoría de los aficionados mexicanos no asistió a los estadios. Los boletos para la fase de grupos costaron entre 82 y 482 dólares, según reportes previos al torneo. Ese rango llevó a muchas familias a optar por ver los partidos desde casa. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), el Mundial dejó una derrama económica de 26,280 millones de pesos. Llegaron 1 millón 168 mil turistas. Se generaron entre 70,000 y 90,000 empleos. Del total, el sector de entretenimiento concentró 4,493 millones de pesos, solo detrás del hospedaje.

Streaming contra televisión de paga

Uno de los cambios más visibles se dio en la forma de ver los partidos. Plataformas como ViX, Netflix, Prime Video y HBO Max intensificaron su disputa por el contenido deportivo premium. ViX Premium, de Televisa, obtuvo los derechos de transmisión del Mundial 2026 en México. Analistas de la consultora The CIU señalaron que este tipo de contenido se convirtió en el principal motivo por el que muchos usuarios decidieron cancelar su servicio de televisión de paga. Ese mercado ya acumulaba una reducción de alrededor de 5 millones de suscriptores en el último lustro. Para buena parte de la audiencia, contratar un servicio de streaming únicamente para ver fútbol resultó más flexible que mantener paquetes de cable rígidos y con tarifas al alza.

Un salto en la inversión digital

El torneo también se reflejó en las cifras de inversión publicitaria digital. Según datos de Similarweb, México encabezó la inversión digital estimada entre los mercados de América Latina durante el Mundial. La cifra superó los 1,270 millones de dólares entre mayo y julio de 2026, muy por encima de Argentina, Colombia y Chile. El reporte identificó a las apuestas deportivas, el comercio electrónico, la venta de televisores y el streaming como las categorías que concentraron buena parte de esa demanda.

Dentro de esta categoría de entretenimiento digital regulado que rodeó al torneo, plataformas como winpot.mx forman parte del ecosistema de opciones disponibles para usuarios adultos en México. Operan bajo licencia federal. Están sujetas a las mismas reglas de identificación y juego responsable que aplican al resto del sector. Su presencia durante un evento de esta magnitud refleja cómo el entretenimiento digital en general, no solo el streaming o las redes sociales, se mueve al ritmo de los grandes eventos deportivos. Esto no implica una recomendación sobre su uso.

Medios digitales especializados en fútbol también notaron el impacto. Grupo Multimedios reportó un crecimiento de 35% en el tráfico de Mediotiempo y de 30% en La Afición durante el periodo del torneo. Ese crecimiento fue impulsado en buena medida por el consumo desde dispositivos móviles.

El otro lado de la moneda: fraude y ciberseguridad

Todo el crecimiento acelerado del consumo digital también trajo consigo riesgos. La empresa de ciberseguridad ESET alertó que el Mundial fue utilizado como gancho para múltiples fraudes digitales. Estos iban desde páginas falsas de venta de boletos hasta aplicaciones apócrifas que prometían transmitir los partidos. La FIFA y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) identificaron plataformas de streaming pirata. Además de retransmitir partidos sin autorización, estas plataformas ofrecían acceso ilegal a contenido de Netflix, HBO y Amazon Prime Video. Por su parte, la empresa Netscout advirtió sobre un incremento de ciberataques. Este se asoció al aumento masivo de transacciones relacionadas con boletos, hospedaje y plataformas de entretenimiento durante el torneo. Ante este panorama, especialistas recomendaron descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y desconfiar de ofertas inusualmente atractivas.

Un ecosistema de entretenimiento, no solo un torneo de fútbol

Más allá del streaming y las apuestas, el Mundial también mostró cómo el entretenimiento digital se extiende a la música y al contenido generado por inteligencia artificial. Según cifras de la FIFA, las plataformas oficiales del organismo superaron los 20,000 millones de reproducciones de video durante el torneo. Es una cifra sin precedentes para un evento deportivo. En Spotify, canciones como "Waka Waka" incrementaron 246% sus reproducciones tras el arranque del torneo. Temas tradicionalmente asociados a la afición mexicana, como "Cielito Lindo" y "El Rey", registraron aumentos superiores al 200% en su consumo digital.

Una transformación que llegó para quedarse

El Mundial 2026 funcionó, en muchos sentidos, como una prueba a gran escala de hacia dónde se dirige el entretenimiento digital en México. Streaming por encima del cable. Consumo desde el celular. Mayor inversión publicitaria digital. Un ecosistema de plataformas de música, apuestas, video y redes sociales compite y colabora al mismo tiempo por la atención de la audiencia. Todas compiten y colaboran al mismo tiempo por la atención de la audiencia. Aunque el torneo ya terminó, los hábitos de consumo que aceleró probablemente seguirán marcando la forma en que los mexicanos consumen entretenimiento durante los próximos años.