El movimiento estratégico de Motorola: Presentó el razr 70 de edición exclusiva y agranda su ecosistema de accesorios inteligentes

Motorola eligió la feria IFA 2026, en Berlín, para desplegar toda su artillería de novedades: desde un plegable de lujo cubierto de cristales hasta un smartwatch con tecnología médica y un cargador inalámbrico pensado para el día a día.

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Una pieza de joyería más que un celular

El protagonista es el motorola razr 70 con Crystals by Swarovski, la nueva incorporación a la Brilliant Collection de la marca. El equipo llega en un acabado PANTONE Meteorite, con una textura acolchada inspirada en el cuero y 35 cristales Swarovski Silver Night colocados a mano, además de un cristal exclusivo de 32 facetas ubicado en la bisagra que refleja la luz cada vez que el teléfono se abre o se cierra. Por dentro, mantiene la esencia del razr: pantalla externa de 3,6 pulgadas, pantalla interna Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas, cámara dual de 50 MP y una batería de 4.800 mAh con más de 36 horas de autonomía.

Un reloj con foco total en la salud

Motorola también presentó el moto watch ultra, su smartwatch más avanzado hasta la fecha, desarrollado en conjunto con Polar. Incorpora funciones como Serene, ejercicios de respiración con biofeedback en tiempo real, Nightly Recharge, que analiza la recuperación del sistema nervioso, y Sleep Plus Stages, para medir las distintas etapas del sueño. Cuenta con conectividad LTE propia, lo que permite llamar y recibir mensajes sin el celular a mano, pagos con Google Wallet, GPS de doble banda y compatibilidad con Wear OS by Google, además de ser el primer wearable de la marca en integrar Motorola Qira.

Un cargador pensado para no volver a olvidarse el cable

El tercer lanzamiento es el moto snap wireless charger, un cargador inalámbrico magnético con velocidades de hasta 25 W en dispositivos Qi2.2, que suben a 30 W en equipos Motorola compatibles. Su diseño incluye cable USB-C trenzado de 1,5 metros, compatibilidad con fundas magnéticas y consumo energético nulo en espera, ideal para dejarlo permanentemente sobre el escritorio o la mesa de luz.