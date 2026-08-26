Celulares más inteligentes y duraderos: las sorpresas que trae la nueva generación de la familia Moto G

La gama media de Motorola volvió a subir la vara. La familia moto g incorporó funciones que hasta hace poco eran exclusivas de los equipos premium, y esta vez el salto se nota en varios frentes al mismo tiempo: batería, cámaras, inteligencia artificial y una tecnología que hasta ahora era la gran ausente en varios modelos.

NFC, ahora en toda la familia

La incorporación más importante de esta actualización es la llegada del NFC a todo el portafolio de moto g, incluidos el moto g max, moto g67, moto g77, moto g47 y moto g17. Gracias a esa tecnología, el teléfono puede funcionar como billetera digital para pagos sin contacto, además de facilitar el emparejamiento con accesorios inalámbricos y la interacción con sistemas de transporte. Una función históricamente asociada a la gama alta se convirtió, de golpe, en estándar de toda la línea.

Baterías más grandes para el uso intenso

La autonomía también dio un salto. El moto g67 y el moto g77 suman baterías de 5.200 mAh con carga rápida TurboPower 30, mientras que el moto g17 power llega a 6.000 mAh. El moto g47, por su parte, promete hasta 42 horas de autonomía combinando batería grande con carga veloz, pensado para jornadas de uso intenso sin necesidad de buscar un enchufe a mitad del día.

Cámaras con más resolución e IA integrada

En fotografía, todos los modelos suman herramientas de inteligencia artificial como Magic Editor, Magic Eraser y Photo Unblur, que simplifican la edición sin conocimientos técnicos. El moto g77 estrena la primera cámara de 108 MP con zoom sin pérdida de calidad de 3x en un moto g, y el moto g max va todavía más lejos con un sensor principal de 200 MP, algo inédito hasta ahora en la familia.

Rendimiento, diseño y software

La tecnología RAM Boost permite que el moto g77 llegue hasta 24 GB de RAM combinando memoria física y virtual. En el plano del software se suma integración con Gemini de Google, Círculo para buscar y desbloqueo facial, mientras que los modelos g17 estrenan acabados en cuero vegano con colores desarrollados junto a Pantone, y varios equipos ya cuentan con resistencia de grado militar.