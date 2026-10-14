Mouses y teclados ergonómicos: la prueba clave de tecnología que revela si realmente cuidan tu salud

Para saber si un mouse o un teclado ergonómico cuida el cuerpo, Logitech mide la contracción de seis músculos y la posición del cuello, los brazos y las manos en su laboratorio de Suiza.

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Pasamos buena parte de la jornada frente a la computadora, repitiendo durante horas los mismos movimientos de cabeza, manos, muñecas, brazos y hombros. En el Mes de la Ergonomía, que se celebra en octubre, la pregunta es si los productos ergonómicos hacen una diferencia real, y la respuesta, según la compañía, depende de medir y no solo de diseñar.

Un laboratorio que mide el cuerpo

El trabajo se hace en Logi Ergo Lab, el laboratorio de diseño, desarrollo e innovación de Logitech especializado en ergonomía. Para cada producto de la Serie ERGO se crean decenas de prototipos, y los mouse se modelan primero a mano para explorar formas, geometrías y superficies que favorezcan una interacción más natural.

Después llega la comprobación: sensores de presión, postura y esfuerzo muscular analizan cómo distintas personas usan cada prototipo. Entre las pruebas figura la medición de la contracción de los seis músculos que más se activan al usar un mouse o escribir. Otros sensores en el cuello, los brazos y las manos registran la posición relativa de cada parte del cuerpo.

Qué cambia frente a un mouse o teclado convencional

El objetivo es que las muñecas permanezcan lo más rectas y relajadas posible y que se reduzcan las posiciones que generan tensión innecesaria. Los mouse verticales de la Serie ERGO tienen una inclinación de 57 grados, mientras que los teclados incorporan diseños curvos, teclas separadas y reposamuñecas.

Logitech asegura que el mouse ERGO Lift Vertical y el teclado Wave Keys fueron desarrollados y probados con el laboratorio y cuentan con certificación ergonómica de United States Ergonomics. La compañía también verifica que los cambios no afecten la precisión, la velocidad ni la experiencia de uso, porque una mejora de postura que entorpece el trabajo no se sostiene en el escritorio.

El periférico es solo una parte

Un mouse o un teclado ergonómico no alcanza por sí solo: la posición del monitor, la altura del escritorio y la silla, la distancia de los elementos y las pausas también cuentan. Esa es la tesis de fondo, y la que mejor ordena la discusión, porque el diseño de un periférico resuelve una parte del problema y no el escritorio completo.

Las recomendaciones de la compañía son concretas: muñecas en posición natural, pantalla a una altura que cuide el cuello, brazos relajados con los pies bien apoyados y pausas para levantarse y cambiar de posición. La prueba clave, entonces, no está en la caja del producto, sino en lo que ocurre con el cuerpo después de varias horas de uso.