Las teclas van hacia vos: la insólita innovación de Google que cambia para siempre la forma de escribir

Google Japón presentó un teclado experimental cuyas teclas se desplazan hasta los dedos del usuario mediante una cinta transportadora. El dispositivo, llamado Gboard versión Kurukuru, modifica por completo la lógica de los teclados tradicionales: en lugar de mover las manos para encontrar cada letra, las teclas avanzan de manera continua y deben ser presionadas cuando quedan al alcance.

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El proyecto no será comercializado como un producto convencional. Sin embargo, Google publicó los planos y detalles necesarios para que cualquier persona pueda intentar construirlo por su cuenta, ya que se trata de un prototipo conceptual de código abierto. La presentación ocurrió el 1 de octubre, una fecha que la división japonesa de Google utiliza para mostrar sus diseños de teclados experimentales.

Cómo funciona el teclado de Google

El Gboard versión Kurukuru está compuesto por cuatro filas móviles. Cada una cuenta con 29 teclas que se desplazan mediante un sistema de cinta transportadora que forma un circuito cerrado.

La compañía incorporó una placa de circuito flexible para que el mecanismo pueda funcionar mientras las teclas avanzan. De esta manera, el usuario puede mantener las manos prácticamente quietas y esperar a que los caracteres lleguen hasta las yemas de los dedos.

El concepto también contempla diferentes formas de utilización. Google plantea que puede emplearse con una sola mano o incluso con un único dedo. Para quienes quieran escribir utilizando ambas manos, es posible construir una segunda cinta transportadora.

Se trata de un prototipo conceptual de código abierto, por lo que no está a la venta.

Además, el proyecto incluye algunas ideas particulares, como un modo de alta velocidad, una función de guía por voz y accesorios que modifican la experiencia de uso. Entre ellos aparece una baqueta que permite convertir el teclado en una especie de güiro.

Un experimento inspirado en las fábricas

La idea detrás del teclado parte de una comparación con las cintas transportadoras utilizadas en las fábricas para mejorar la productividad. El equipo japonés de Google llevó ese principio al ámbito de la escritura: en lugar de que la persona busque cada tecla, son los caracteres los que se acercan al usuario.

Google Japón comenzó a presentar prototipos de teclados poco convencionales en 2021, después de dejar de publicar bromas por el Día de los Inocentes. Desde entonces, el 1 de octubre quedó como una fecha para mostrar este tipo de desarrollos experimentales.

Aunque el Gboard versión Kurukuru no llegará a las tiendas, los planos publicados permiten replicar el dispositivo. Para hacerlo se necesitan distintos componentes, conocimientos técnicos y paciencia, pero el diseño puede construirse de manera independiente siguiendo la información difundida por Google.