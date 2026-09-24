Motorola presentó el nuevo Signature 27, su celular más potente con chip de última generación e inteligencia artificial

Cada tanto, una marca decide subir la vara y mostrar todo lo que tiene guardado en un solo equipo. Esta vez le tocó a Motorola, que presentó lo que definió como su celular más ambicioso hasta la fecha.

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El Signature 27 llega con el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, presentado hace poco en el Snapdragon Summit 2026, y una batería de funciones de inteligencia artificial que buscan diferenciarlo del resto de la línea.

Un chip pensado para no perder potencia

El nuevo procesador viene acompañado de un sistema de refrigeración llamado ArcticMesh, un 40% más grande que el de la generación anterior, que combina gel con partículas de diamante, metal líquido y una cámara de vapor 3D para evitar que el equipo pierda rendimiento por el calor.

A esto se suman seis antenas integradas, pensadas específicamente para acelerar el procesamiento de las tareas de inteligencia artificial que corren en la nube, algo cada vez más habitual en los equipos de gama alta.

La inteligencia artificial, protagonista del equipo

El Signature 27 integra Google Gemini con varias funciones puntuales: Gemini Omni para crear videos a partir de indicaciones, fotos o material existente, y Lyria para generar música y bandas sonoras personalizadas desde el propio celular.

También suma un motor de mejora de video que ajusta el color automáticamente en tiempo real, y se convierte en el primer Motorola en incorporar Audio by Bang & Olufsen, la alianza que la marca había anunciado días atrás.

Cámara, diseño y soporte a largo plazo

En fotografía, el equipo trae un sensor principal Sony LYTIA de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP, con estabilización óptica de 3,5 grados. Motorola confirmó además siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, y todavía no reveló precio ni fecha exacta de lanzamiento en cada país.