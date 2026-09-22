De líderes absolutos al olvido: la impactante transformación de las marcas de celulares en las últimas dos décadas

Hay marcas que hoy suenan casi a arqueología tecnológica, aunque hace apenas veinte años eran sinónimo de tener el celular más deseado. Repasar el ranking de fabricantes de entonces contra el de ahora funciona casi como una máquina del tiempo.

{{{htmlAmp}}}

El mercado de los celulares cambió tanto que ya ni siquiera se puede hablar de una sola era dorada: hubo varias, y todas terminaron de la misma forma, con la marca de turno perdiendo el trono ante un competidor que nadie vio venir.

El reinado que parecía imposible de tumbar

En 2007, Nokia no solo lideraba el mercado: duplicaba la cuota de su competidor más cercano y triplicaba a Samsung, que por entonces recién empezaba a asomar. Esa distancia hacía pensar que la finlandesa iba a dominar el negocio para siempre.

Hoy Nokia ni siquiera figura entre los ocho principales fabricantes del mundo. El golpe más duro llegó con el lanzamiento del iPhone en 2007, que reinventó la categoría y corrió el eje de los teclados físicos hacia las pantallas táctiles, dejando a los líderes de siempre corriendo de atrás.

BlackBerry y Motorola, los otros gigantes que se esfumaron

BlackBerry tuvo un ascenso todavía más vertiginoso: arrancó 2007 con apenas 8,64% de participación y llegó a su pico en 2009, con un 21% de cuota de mercado, antes de desaparecer casi por completo del podio en pocos años. El ascenso y la estrepitosa caída de un grande.

Motorola, por su parte, perdió el dominio que supo tener en Estados Unidos y hoy sigue existiendo, pero como propiedad de Lenovo y enfocada en el segmento medio-bajo, lejos de la relevancia que tuvo en su mejor momento. Ninguna de las tres logró reinventarse a tiempo frente al cambio que trajo el smartphone moderno. En criollo: no la vieron.

Quiénes mandan hoy y desde dónde

Según datos de Counterpoint Research, el podio actual lo ocupan Samsung con 19,87%, Apple con 17,45% y Xiaomi con 14,21%. Pero el dato más llamativo es geográfico: China ocupa 5 de los 8 puestos del ranking global, con marcas como Vivo, Oppo, Realme y Huawei peleando el terreno que antes era de europeos y estadounidenses.