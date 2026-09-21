Lanzaron el celular de Margarita en edición limitada: precio, qué incluye el kit y cómo comprarlo en 12 cuotas sin interés

Hay lanzamientos que no son solo tecnológicos, sino también una excusa para juntar dos mundos que a simple vista no tenían nada que ver. Esta vez la protagonista es una banda que marcó a una generación, y el resultado terminó siendo un celular con mucha más historia detrás de lo que parece.

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La marca nubia se unió a Margarita, una de las bandas de pop más recordadas por varias generaciones, para lanzar un kit exclusivo en edición limitada. La propuesta está inspirada en "Oh La La", uno de los temas más emblemáticos del grupo, y llega pensada especialmente para quienes están por tener su primer celular propio.

Precio, descuento y cuotas: los datos clave para comprarlo

El kit tiene un precio promocional de $259.999, con un 10% de descuento aplicado, aunque esa condición corre solo hasta el 23 de septiembre. Para quienes prefieren financiarlo, la marca ofrece 12 cuotas sin interés de $21.667 con todos los bancos.

La compra puede hacerse en la tienda oficial de nubia o en los principales retailers del país, así que no hace falta esperar a una fecha puntual ni conseguir un cupo limitado para acceder a la promoción.

Un diseño retro con luces que laten al ritmo de la música

El centro de la propuesta es el nubia Music 2, un smartphone que apuesta fuerte por la estética antes que por las especificaciones frías. Su diseño está inspirado en un tocadiscos tradicional y suma luces rítmicas en la parte trasera que reaccionan visualmente al sonido, algo pensado para quienes usan el celular como centro de la previa o la juntada.

En el audio también se nota la impronta musical del lanzamiento: el equipo incorpora un altavoz de alto rendimiento que llega hasta los 95 dB, con un 600% más de potencia sonora frente a otros modelos de su categoría, según detalló la marca.

Un unboxing pensado para coleccionar

La experiencia no termina en el teléfono. La caja fue diseñada como una narrativa musical en sí misma, con un punto interactivo con tecnología NFC que suma una capa extra a la apertura del producto.

Puertas adentro, el kit trae una correa especial para el celular, un espejito de mano con diseño exclusivo, una plancha de stickers temáticos y una serie de cartas especiales inspiradas en el universo de la banda. La misma conectividad NFC del dispositivo permite además pagos sin contacto y compartir contenido o música entre celulares compatibles.