Android renovó su sistema de seguridad: cómo funciona la nueva herramienta para gestionar contraseñas

La herramienta permite pasar la información almacenada en el administrador a otras apps.

Android incorporó una nueva función para transferir contraseñas y llaves de acceso entre distintos gestores de credenciales sin necesidad de descargar archivos sin cifrar. La herramienta permite pasar la información almacenada en el administrador de contraseñas de Google a aplicaciones como 1Password, Bitwarden y Dashlane en cuestión de segundos.

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La novedad busca solucionar uno de los principales problemas al cambiar de gestor de contraseñas: hasta ahora, era necesario exportar las credenciales mediante un archivo CSV que podía quedar expuesto en el teléfono. Además, las llaves de acceso o passkeys no podían transferirse, por lo que había que configurarlas nuevamente en cada sitio web o aplicación. Con el nuevo sistema de Android, los datos se trasladan de manera cifrada y sin crear archivos intermedios en el dispositivo.

Cómo funciona la nueva transferencia de contraseñas

El proceso comienza desde el gestor de contraseñas que el usuario quiera utilizar. Android detecta automáticamente qué gestores están instalados en el teléfono y cuáles permiten importar información.

Una vez seleccionado el gestor de origen, el sistema lleva al usuario nuevamente a la aplicación donde están almacenadas sus credenciales. Allí puede revisar qué información se va a transferir y autorizar la operación con un toque. El proceso se completa en pocos segundos y, a diferencia del método anterior, los datos permanecen cifrados durante la transferencia.

La nueva función está disponible en el administrador de contraseñas de Android y, inicialmente, es compatible con 1Password, Bitwarden Password Manager y Dashlane. Google confirmó que otros gestores se incorporarán durante los próximos meses, aunque todavía no detalló cuáles serán.

Ahora los datos se trasladan de manera cifrada y sin crear archivos intermedios en el dispositivo.

Qué se necesita para utilizar la función

Para utilizar esta característica es necesario contar con un teléfono que tenga, como mínimo, Android 8. Además, Google mantiene la posibilidad de exportar las contraseñas manualmente para quienes prefieran continuar utilizando sus servicios.

En ese caso, el procedimiento se realiza desde Chrome. Hay que ingresar en Configuración > Autocompletar y contraseñas > Administrador de contraseñas de Google > Exportar para generar un archivo con las claves almacenadas.

Google recomienda comprobar que el gestor de terceros elegido sea confiable antes de transferir información sensible. Como medida adicional, durante el proceso la pantalla se bloquea para que el usuario pueda verificar su identidad.

La compañía apunta así a que las personas tengan mayor control sobre sus credenciales, especialmente en un contexto en el que las llaves de acceso empiezan a ganar terreno frente a las contraseñas tradicionales.