Tecnología Mini LED: las claves para saber si una pantalla es realmente de alta gama

La tecnología Quantum Mini LED es uno de los pilares detrás de la calidad de imagen de los televisores Neo QLED de Samsung. La propuesta combina diodos microscópicos de luz, puntos cuánticos y procesamiento mediante Inteligencia Artificial para conseguir un mayor control del brillo, reducir los reflejos y mejorar el contraste de las escenas.

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Una de las principales diferencias está en el tamaño de los diodos. Los Quantum Mini LED son aproximadamente 40 veces más pequeños que los LED convencionales, lo que permite dividir la iluminación de la pantalla en miles de zonas independientes. Así, cada sector puede encenderse o apagarse con mayor precisión y evitar que la luz de un objeto brillante se desborde sobre las áreas oscuras, un fenómeno conocido como “efecto halo”.

Más contraste y colores que mantienen su intensidad

Esta tecnología busca resolver uno de los desafíos habituales de los televisores: conseguir imágenes brillantes sin sacrificar la calidad de los colores. En los Neo QLED, la luz de los Quantum Mini LED atraviesa una capa de puntos cuánticos puros Real QLED, completamente libres de cadmio.

Según Samsung, esta combinación permite alcanzar un 100% de volumen de color, de manera que los tonos rojos, verdes y azules mantienen su intensidad y pureza tanto en escenas con mucha iluminación como en secuencias oscuras.

El tercer componente de la propuesta es la Inteligencia Artificial. Los televisores Neo QLED incorporan el procesador NQ4 AI, que cuenta con una unidad de procesamiento neuronal capaz de realizar billones de cálculos por segundo. El sistema analiza las imágenes cuadro por cuadro y adapta distintos parámetros según el contenido.

En deportes, por ejemplo, AI Modo Fútbol Pro reconoce la cancha en tiempo real para mejorar la nitidez de elementos como la pelota y el césped sin sobreiluminar las tribunas. Para el audio, AI Sound Controller Pro puede diferenciar la voz de los relatores del sonido ambiente del estadio.

Además, el sistema puede remasterizar automáticamente contenidos en calidad estándar o HD para acercarlos a una definición similar a 4K, manteniendo la fluidez.

Los Quantum Mini LED son aproximadamente 40 veces más pequeños que los LED convencionales

Una tecnología pensada para el living

Los Neo QLED también combinan los Quantum Mini LED con paneles de ultra baja reflexión y una tasa de refresco de hasta 144 Hz mediante Motion Xcelerator. La idea es adaptar la experiencia a espacios cotidianos, donde puede haber ventanas, luces encendidas y distintas condiciones de iluminación.

Así, la propuesta de Samsung no se basa solamente en alcanzar un mayor nivel de brillo, sino en combinar precisión lumínica, contraste, reproducción de color e Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia de visualización en el hogar.