El futuro de la tele ya llegó al país: de qué se trata el Micro RGB y cómo funciona la nueva pantalla interactiva

Las pantallas dejaron de ser dispositivos que solo reproducen contenido. Samsung presentó Vision AI Companion, una tecnología que convierte a sus nuevos televisores en un centro de interacción inteligente para toda la casa.

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La herramienta llega integrada en la nueva línea de pantallas Micro RGB, OLED y Neo QLED de la marca, y busca redefinir el rol de la pantalla principal del hogar: de un simple dispositivo de entretenimiento a un asistente conversacional y centro de control contextual. Según Gerardo Presman, Head de Visual Display de Samsung Argentina, la calidad de la experiencia ya no está solo en lo que se ve, sino también en lo que ocurre detrás de la pantalla.

Cómo se activa y con qué modelos conversa

Para activar la función mientras se mira cualquier contenido, hay dos caminos: presionar el botón de micrófono del control remoto SolarCell, o simplemente decir "Hi, Bixby" para interactuar por voz. Una vez activa, la herramienta se conecta con modelos avanzados como Gemini, Perplexity, Copilot y Bixby, permitiendo hacer preguntas o profundizar en el contexto de una película o serie sin necesidad de recurrir al celular.

El hogar conectado, todo desde la tele

Vision AI Companion también se integra con SmartThings para monitorear y controlar dispositivos IoT como luces, climatización y electrodomésticos desde un panel visual en la pantalla. La función Now Brief detecta la presencia del usuario y despliega un resumen personalizado del día, con clima, noticias, agenda y el estado de los dispositivos conectados en el hogar.

Imagen, sonido y seguridad optimizados con IA

La capa de inteligencia artificial también ajusta automáticamente la calidad según el contenido: el AI Upscaling mejora resolución y nitidez en tiempo real, y el AI Modo Fútbol intensifica los colores del campo durante transmisiones deportivas. En audio, funciones como Adaptive Sound aíslan los diálogos según el ruido ambiental. Todo el intercambio de datos queda protegido por Samsung Knox, y la línea incluye hasta 7 años de actualizaciones de Tizen OS.