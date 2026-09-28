Microsoft presentó el nuevo Copilot: las herramientas clave de inteligencia artificial que buscan revolucionar el trabajo diario

Microsoft renovó Copilot con tres herramientas nuevas que apuntan a cambiar la forma en que las personas trabajan con inteligencia artificial todos los días. La apuesta busca dejar atrás al asistente que solo responde preguntas para convertirlo en algo que ejecuta tareas completas por su cuenta.
Las novedades se llaman Home, Code y Autopilot, y cada una ataca un problema distinto: organizar el trabajo diario, programar sin saber programar y delegar procesos que antes exigían supervisión constante. Jared Spataro, Chief Marketing Officer de AI at Work en Microsoft, fue el encargado de presentar el nuevo paquete de funciones.
Home y Code, dos formas distintas de trabajar con IA
Home funciona como un punto de partida único que integra el chat tradicional con Cowork, la herramienta pensada para tareas más complejas. Desde ahí se puede pedir algo rápido, como una búsqueda o un borrador, o encargar un trabajo de punta a punta, como una propuesta o un informe completo, incluyendo "Office en Copilot" para trabajar directo con Word, Excel y PowerPoint.
Code, en cambio, apunta a quienes no son desarrolladores pero necesitan resolver algo técnico: usa la misma tecnología de GitHub Copilot para crear widgets, paneles y automatizaciones simples, todo dentro de un entorno aislado y seguro. Llegará primero al programa Frontier a fines de mes, con una vista previa para suscriptores de Microsoft 365 Premium y Pro recién a fin de año.
Autopilot, el agente que trabaja sin supervisión
La herramienta más ambiciosa del anuncio es Autopilot, un agente digital pensado para operar de forma continua y proactiva, sin que alguien tenga que estar monitoreándolo paso a paso. Puede rastrear conversaciones en distintos canales, ejecutar tareas periódicas y, según el ejemplo que dio la propia Microsoft, gestionar un proceso completo de evaluación de proveedores.
Autopilot tiene identidad, memoria y espacio de trabajo propios dentro de la nube, lo que lo acerca más a un empleado digital que a un simple asistente. Su acceso ampliará la vista previa privada recién a fines de septiembre, así que todavía es una herramienta en fase temprana.
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Qué implica para el usuario final
El modelo de precios también cambia: Microsoft separa un esquema de suscripción fija para Chat, Word, Excel, Outlook y Teams, de otro basado en uso para Cowork, Code, Autopilot y los modelos más avanzados. La compañía además anticipó nuevas funciones, como Today, un centro de control para correo y reuniones, que llegará en octubre.
Con este anuncio, Microsoft profundiza su estrategia de convertir a Copilot en un ecosistema completo de agentes de IA, algo que quedará más definido en Microsoft Ignite, el evento que se realizará del 17 al 20 de noviembre en San Francisco.