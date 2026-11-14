Meta lanzó Muse en México, su nuevo agente de inteligencia artificial que se conecta con Instagram, Gmail y Google Calendar

Meta lanzó Muse en México, su agente de inteligencia artificial personal, y el país es el primero de América Latina en recibirlo. Meta lo presenta como un agente que no solo responde preguntas: se conecta a Instagram, Gmail y Google Calendar para resolver tareas.

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La llegada fue el 5 de noviembre, y la propuesta es resolver asuntos cotidianos desde una misma conversación. El otro lado de esa comodidad es el acceso a datos personales, y por eso cuánto permiso le des pesa tanto como lo que sabe hacer.

Qué puede hacer Muse

Al vincularse con Gmail, Google Calendar o Instagram, el agente puede, según Meta, “gestionar correos electrónicos, organizar tu agenda” y aprovechar contenido guardado para resolver tareas. La idea es no saltar de una app a otra para cada trámite.

En México también puede interactuar con las propiedades digitales de Cinépolis, Coppel, Despegar, Kavak, Kueski, Liverpool y Rappi para completar tareas, consultar información, organizar viajes o planificar compras. Meta aclara que esas funciones se habilitarán de manera gradual, por lo que algunas llegarán después del lanzamiento.

Cómo usarlo en México

Muse está disponible para mayores de 18 años en muse.ai y en las aplicaciones para iOS y Android. Se entra con una cuenta de Meta o con las credenciales de Instagram o Facebook. Quien no tenga ninguno de esos perfiles puede acceder con un número de teléfono o un correo electrónico.

El acceso es gratuito, con planes de suscripción que suman funciones. La interfaz se parece a la de un chatbot: en la barra lateral hay opciones para iniciar una conversación, buscar información, fijar objetivos, ver los archivos creados por el agente y acceder a proyectos propuestos por la IA.

Cómo mantener el control

Se le puede escribir o dictar por voz, y también compartir archivos del dispositivo. No responde en vivo por audio, pero sí envía notas de voz como respuesta a las consultas.

Meta reconoce que Muse puede cometer errores y recomienda verificar sus resultados y actividades, dar instrucciones claras y fijar límites explícitos sobre las acciones que puede ejecutar y las fuentes que puede consultar. Según la compañía, el usuario aprueba cada acción antes de que ocurra. La ventaja de Muse está en que ahorra pasos entre apps, siempre que el usuario ponga sus límites.