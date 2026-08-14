Menos líneas de celular, más millones: la insólita razón por la que las empresas de telefonía aumentan su rentabilidad

Menos clientes casi siempre significa menos ganancias. En el mercado de telefonía móvil de México está pasando exactamente lo contrario, y el registro obligatorio tiene mucho que ver.

Según datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el mercado móvil mexicano cerró junio con 157,1 millones de líneas activas, 4,9 millones menos que las 162 millones registradas en diciembre de 2025. Pese a esa caída, los ingresos del sector crecieron 5,3% durante el segundo trimestre, hasta alcanzar 97.506 millones de pesos.

Se van las líneas que menos consumen

La explicación tiene que ver con qué tipo de líneas desaparecieron. Una parte importante de los accesos eliminados corresponde a líneas secundarias, temporales, de bajo consumo o que nunca completaron el registro obligatorio. Al depurarse esas cuentas de bajo aporte, el mercado se queda con usuarios que efectivamente pagan servicios de mayor valor, algo que explica por qué la caída en cantidad de líneas no golpeó los ingresos del sector.

Los que quedan, gastan más

Durante el segundo trimestre, el segmento de servicios creció 7,7% y el consumo de datos aumentó 5,6%. El Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) llegó a 151,4 pesos mensuales, un 6,4% más que un año atrás y el mayor crecimiento desde el primer trimestre de 2021. La estructura del mercado también se mueve: el prepago pasó de representar el 83,3% de las líneas al 81,7% en un año, mientras el pospago gana terreno de la mano del financiamiento de equipos y planes con mayor capacidad.

Un cambio que ya se veía venir

Daniel Hajj, director general de América Móvil, había anticipado en mayo una "limpia" de las bases de suscriptores, remarcando que el número bruto de líneas importa menos que la cantidad de usuarios que realmente generan ingresos. El proceso de depuración todavía no termina: la CRT estableció un calendario escalonado según el último dígito de cada número, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Aun con menos líneas, la penetración móvil en México se mantiene alta, en 116,9%, mientras el negocio pasa, como resume The CIU, "de volumen a valor".