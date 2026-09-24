La marca HONOR reafirma su apuesta de mediano y largo plazo con dos aperturas clave

HONOR anunció la llegada de los smartphones HONOR X7e y HONOR X6e a Argentina, además de la incorporación de nuevos dispositivos IoT a su catálogo local. La compañía también abrió dos nuevos espacios físicos en Parque Brown y Unicenter, con los que busca ampliar su presencia en el mercado argentino.

{{{htmlAmp}}}

Los dos nuevos celulares forman parte de la línea X Series y comparten algunas de sus principales características, como una batería de 7500 mAh, carga rápida HONOR SuperCharge de 45W, cámara principal de 50 MP con funciones de fotografía potenciadas por inteligencia artificial y la certificación de Protección contra Caídas Premium 5 Estrellas SGS.

Cómo son los nuevos HONOR X7e y X6e

El HONOR X7e apunta a una propuesta de diseño más premium dentro de esta dupla. Entre sus características se encuentra el botón de AI Instantánea, que permite acceder a funciones de inteligencia artificial con un toque, además de una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz.

Por su parte, el HONOR X6e incorpora una pantalla Eye Comfort de 120 Hz, con un brillo de hasta 1010 nits. Según la compañía, el equipo ofrece hasta seis años de durabilidad sin pérdida de rendimiento, una característica con la que HONOR busca extender la vida útil del dispositivo.

Ambos modelos se presentan dentro del segmento de entrada y combinan autonomía, resistencia e inteligencia artificial como algunos de los principales ejes de la propuesta.

El HONOR X7e apunta a una propuesta de diseño más premium dentro de esta dupla.

Más dispositivos y nuevas tiendas

La expansión de HONOR en Argentina también incluye nuevos productos para su ecosistema conectado. El catálogo local suma relojes inteligentes, auriculares y tablets, entre otros dispositivos IoT que forman parte del catálogo global de la compañía.

La estrategia apunta a llevar las funciones de inteligencia artificial más allá del smartphone y conectarlas con distintos equipos destinados al uso cotidiano.

En cuanto a su presencia física, HONOR inauguró nuevos espacios en Parque Brown y Unicenter, que se suman a la primera HONOR Experience Zone ubicada en Abasto Shopping. En estos locales, los usuarios pueden probar los dispositivos y conocer de primera mano características como la batería, la resistencia y las funciones de inteligencia artificial.

Con estas aperturas, la compañía alcanza tres puntos de presencia propia en Argentina y anticipa además la llegada de nuevas novedades de su catálogo global al mercado local.