Sin mandar mensajes ni descargar apps: el método definitivo para saber si te bloquearon en WhatsApp

Sospechar que alguien te bloqueó en WhatsApp genera esa duda incómoda de mandar un mensaje solo para "probar" y quedar en offside si en realidad no pasó nada. Por suerte, hay varias señales que se pueden chequear sin escribir una sola palabra.

WhatsApp nunca avisa de forma directa cuando alguien te bloquea, pero ofrece varias pistas indirectas que, combinadas, aumentan bastante la sospecha, aunque ninguna por separado sea una confirmación absoluta.

Las señales que hay que mirar

Estas son las principales pistas que menciona el análisis:

La foto de perfil desaparece o deja de actualizarse.

o deja de actualizarse. Los mensajes quedan con una sola tilde gris , sin pasar nunca a las dos tildes de entregado.

, sin pasar nunca a las dos tildes de entregado. Deja de verse la última hora de conexión o el estado "en línea".

o el estado "en línea". Al intentar agregar al contacto a un grupo , la app muestra un error de privacidad.

, la app muestra un error de privacidad. Una llamada queda en estado "Llamando" durante varios segundos y nunca pasa a "Sonando".

Por qué ninguna señal alcanza por sí sola

Cada una de estas pistas tiene una explicación alternativa que no tiene nada que ver con un bloqueo. La foto de perfil puede estar oculta por una configuración de privacidad normal. Una sola tilde gris puede significar simplemente que el otro celular está sin batería, sin señal o apagado. El estado "en línea" también se puede ocultar desde los ajustes de privacidad sin bloquear a nadie, y una llamada que no conecta puede deberse a una mala conexión de cualquiera de las dos partes.

Por eso, mientras más señales coincidan al mismo tiempo, mayor es la probabilidad de que se trate de un bloqueo real, aunque la combinación tampoco constituye una prueba definitiva.

Por qué WhatsApp no confirma los bloqueos

La ausencia de una herramienta oficial para chequear bloqueos es intencional: la aplicación busca proteger la privacidad de quien decide bloquear a otra persona, evitando que reciba algún tipo de notificación o confirmación al respecto. No existe, hasta ahora, ningún procedimiento oficial que garantice saber con certeza si alguien bloqueó una cuenta, salvo que la propia persona lo cuente.