Llegó un nuevo smartwatch al mercado: batería para 25 días, pantalla premium y compatibilidad total

Vivo se metió de lleno en la pelea de los relojes inteligentes en México, y lo hizo con una carta fuerte: una batería que promete aguantar casi un mes entero sin pasar por el cargador.

Se trata del Vivo Watch GT 2, el primer smartwatch de la marca para el mercado mexicano, con precio oficial de 3.999 pesos, ya disponible en la tienda oficial de la marca, vivoshop.mx, en una única versión color negro con cuerpo de aleación de aluminio.

Ficha técnica: pantalla y batería para 25 días

El reloj tiene una pantalla AMOLED de 2.07 pulgadas, con resolución de 432 x 514 píxeles, tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 2.400 nits, además de función Always-on Display para ver la hora sin necesidad de tocar la pantalla. Su punto más fuerte, sin embargo, es la batería de 595 mAh, que promete hasta 25 días de autonomía con carga inalámbrica, un rendimiento poco habitual para este tipo de dispositivos.

Compatible con iPhone y Android: qué más trae

El Watch GT 2 se conecta por Bluetooth 5.4 tanto con iPhone (iOS 13 en adelante) como con celulares Android (8.0 en adelante), y corre con el sistema operativo propio vivo BlueOS 3.0. Entre sus funciones se destacan más de 100 modos deportivos, con guía profesional para correr, modo específico para deportes de raqueta como tenis y bádminton, y guía de alimentación y descanso. También suma GPS de doble banda, NFC para tarjetas de acceso, altavoz y micrófono para llamadas por Bluetooth, función walkie-talkie y respuestas rápidas para mensajes de texto y WhatsApp.

Resistencia y diseño

El equipo pesa 34.9 gramos y tiene resistencia 5 ATM (hasta 50 metros de sumersión) además de protección contra polvo IP6X, con biseles de apenas 1.8 mm alrededor de la pantalla. Con este lanzamiento, Vivo completa su ecosistema en México, que ya incluye celulares de entrada como el vivo T5, de gama media como el V70, y de gama premium como el X300.