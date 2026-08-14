Llegan los Race Days a Buenos Aires: el evento gratuito para fanáticos de los simuladores que premia con un viaje soñado

Sentarse en un simulador de carreras, marcar el mejor tiempo posible y terminar viajando gratis a Reino Unido suena a fantasía gamer, pero es exactamente lo que ofrece la nueva competencia de Logitech G en Buenos Aires. Arrancaron los Race Days de Logitech G, una competencia de simracing que durante agosto va a recorrer distintos puntos de la ciudad, abierta a jugadores de todos los niveles de experiencia, dentro del marco de Logitech G Play Deal Days.

Dónde y cuándo se corre

Las fechas se dividen en dos etapas:

8, 9, 15, 16, 22 y 23 de agosto , en Gaming City Unicenter y Gaming City Abasto, sábados y domingos de 14 a 22 h.

, en Gaming City Unicenter y Gaming City Abasto, sábados y domingos de 14 a 22 h. 28, 29 y 30 de agosto, en ARACING Simuladores, en La Plata, viernes, sábado y domingo de 13 a 21 h.

En cada sede, los participantes registran su mejor vuelta y compiten por premios oficiales de la marca, además de recibir merchandising durante toda la jornada.

Los premios en cada sede

En Gaming City Unicenter y Abasto, el podio se reparte así: el primer puesto se lleva un volante Logitech G923 con tecnología TRUEFORCE, el segundo un headset ASTRO A20 X con sonido Blue VO!CE, y el tercero, definido por sorteo entre los participantes, un mouse PRO X SUPERLIGHT 2 SE, de apenas 60 gramos. En ARACING Simuladores, en La Plata, el desafío es más directo: quien registre el mejor tiempo se lleva el volante G923.

La final: un viaje al Centro Tecnológico McLaren

Los 10 mejores tiempos por región durante todos los Race Days van a clasificar a una final exclusiva, donde se van a repartir un pozo de USD 35.000 en efectivo, productos Logitech G y el premio mayor: un viaje con todos los gastos pagos para dos personas al Centro Tecnológico McLaren, en Woking, Reino Unido. "Que un jugador de Argentina pueda representar a la región y competir por la posibilidad de viajar al McLaren Technology Centre es una forma de llevar todavía más lejos esa pasión que une al gaming y al automovilismo", señaló Lucas Landa, Category Manager de Gaming para Cono Norte y Cono Sur de Logitech.