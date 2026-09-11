Llegan los nuevos AirPods 5 y el Apple Watch Series 12: cambios, nuevas funciones, precios y desde cuándo se pueden comprar

Apple completó su ronda de lanzamientos con dos categorías que muchos usuarios usan a diario: auriculares y relojes inteligentes. Los nuevos AirPods 5, el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4 ya tienen precio y fecha confirmada.

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Los AirPods 5 cancelan más ruido

Los nuevos auriculares incorporan una cancelación activa de ruido que, según Apple, elimina hasta un 50% más de sonido externo que los AirPods 4, gracias a una nueva arquitectura acústica multipuerto y algoritmos de audio actualizados. Esa mejora ahora está disponible en toda la línea de AirPods. También suman un modo Transparencia mejorado, Audio Adaptativo, y la posibilidad de controlar el volumen tocando directamente el tallo del auricular, sin necesidad de sacar el celular.

Siri y traducción en vivo, sin usar las manos

Los AirPods 5 permiten interactuar con Siri y con las funciones de Apple Intelligence completamente manos libres: hacer preguntas, buscar información o pedir indicaciones. También suman traducción en vivo para comunicarse en distintos idiomas y la posibilidad de responder a Siri con gestos de cabeza. En autonomía, ofrecen hasta cinco horas de reproducción con cancelación de ruido activa, y hasta 22 horas con el estuche de carga. El precio arranca en 129 dólares, con reservas ya disponibles y llegada el 18 de septiembre.

Relojes que miden el pulso cada cinco segundos

Los nuevos relojes suman funciones de Audio Intelligence: Live Rewind permite volver hasta 15 segundos atrás en una conversación con solo presionar dos veces la corona digital, y Siri Recap genera resúmenes automáticos de reuniones o encuentros. También incorporan Sound Recognition, que identifica sirenas, alarmas o el llanto de un bebé para asistir a personas con dificultades auditivas, sin grabar ni almacenar audio.

Sensores más precisos para la salud

Ambos modelos suman un sistema de sensores rediseñado, con más superficie de electrodos para mejorar el contacto durante un electrocardiograma, y fotodiodos distribuidos en forma de anillo. El resultado es que ahora pueden registrar la frecuencia cardíaca cada cinco segundos, una frecuencia 60 veces mayor que la generación anterior. El Apple Watch Series 12 arranca en 399 dólares, mientras que el Ultra 4 cuesta 499 dólares.