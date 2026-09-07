Chau al mal sonido en el auto: Los dos trucos definitivos para mejorar la calidad de música en Apple CarPlay

Si sentís que la música suena peor cuando usás Apple CarPlay, hay dos ajustes muy simples que pueden mejorar notablemente la experiencia. No se trata de un problema del sistema ni hace falta instalar ninguna aplicación: la clave está en usar CarPlay con cable y descargar previamente las canciones que quieras escuchar en la mejor calidad disponible.

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Los trucos sirven independientemente de la aplicación de música que utilices en el iPhone, incluyendo Apple Music y Spotify. Apple contempla estas cuestiones en su guía de uso de CarPlay y, al aplicarlas en conjunto, es posible evitar parte de la compresión y también los problemas provocados por una mala conexión durante el viaje.

Usar Apple CarPlay con cable

El primer punto está relacionado con la forma de conectar el iPhone al vehículo. Cuando se utiliza Apple CarPlay de manera inalámbrica, el sistema comprime la música para mantener una conexión estable. Para hacerlo, las pistas pasan por un códec que puede afectar la calidad del audio que finalmente llega a los parlantes del auto.

La alternativa es conectar el iPhone mediante un cable. Según explica Apple, de esta manera las canciones no pasan por ese proceso de compresión y pueden llegar a los altavoces con la mayor calidad posible.

Esto resulta especialmente importante para quienes buscan aprovechar el audio de 24 bits disponible en servicios como Apple Music o Spotify. Por eso, si la prioridad es obtener la mejor calidad de sonido posible en CarPlay, la conexión mediante cable es la opción recomendada en el artículo.

Una alternativa es conectar el iPhone mediante un cable.

Descargar la música antes de salir

El segundo truco está relacionado con la conexión a internet. Incluso utilizando CarPlay con cable, la calidad de reproducción puede verse afectada si el vehículo atraviesa una zona con poca cobertura.

La solución es descargar previamente las canciones en la máxima calidad disponible. De esta forma, la reproducción no depende de la señal que tenga el iPhone durante el trayecto y la música puede mantenerse con una calidad más estable.

Además, guardar las canciones de manera local tiene otra ventaja: ayuda a evitar que la reproducción se interrumpa al pasar por túneles o lugares con mala conectividad.

En definitiva, combinar una conexión por cable con música descargada permite aprovechar mejor la calidad del audio y reducir los inconvenientes habituales de escuchar música en streaming mientras se maneja.