Llega el nuevo tanque de Samsung a Argentina: las novedades del Galaxy S26 FE y cuándo se podrá conseguir

La familia Galaxy S26 suma un integrante nuevo, y llega con una particularidad: es el primer modelo de la línea en debutar con el sistema operativo más reciente de Samsung. El Galaxy S26 FE arriba a principios de octubre.

Samsung presentó oficialmente el equipo como el primero de la serie en salir con One UI 9, la actualización que trae más funciones de inteligencia artificial de fábrica. Según la compañía, la apuesta pasa por acercar las experiencias premium de la línea Galaxy S a más usuarios desde el día uno, sin esperar meses para recibir las funciones que sí tienen los modelos tope de gama.

Cámara con más herramientas de edición

El equipo suma una cámara trasera triple con sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico de 3x. Entre las funciones más destacadas aparece My FanCam, que rastrea automáticamente a una persona en el video y la mantiene centrada mientras se mueve, además de Photo Assist, que permite retocar fotos con instrucciones en lenguaje natural, desde cambiar la iluminación hasta restaurar partes faltantes de una imagen.

Inteligencia artificial en el uso diario

El Galaxy S26 FE también suma Now Brief, un resumen personalizado del día con tarjetas propias que el usuario puede crear con una simple instrucción, y Now Nudge, que amplió su alcance a aplicaciones y notificaciones de terceros para sugerir acciones en el momento oportuno. Con Gemini Omni, además, se pueden armar videos editados a partir de las fotos y videos que ya están guardados en la galería.

Batería, pantalla y letra chica

El teléfono incorpora una batería de 4.900 mAh con carga rápida de 45W, capaz de llegar al 69% en unos 30 minutos, y una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con hasta 120 Hz de frecuencia de actualización. Samsung también promete siete años de actualizaciones de sistema operativo y de seguridad, además de una prueba gratuita de seis meses de Google AI Pro.

El Galaxy S26 FE llegará a la Argentina a principios de octubre, en los colores Blueberry, Graphite y Pistacho, con beneficios de lanzamiento como cuotas sin interés y descuento por pago contado.