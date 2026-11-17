Samsung presentó en Argentina el Galaxy A08, un nuevo smartphone de su línea Galaxy A que combina rendimiento, inteligencia artificial y herramientas de seguridad para el uso cotidiano. El dispositivo cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 25 W y un procesador MediaTek Helio G99+.

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El nuevo celular también incorpora funciones de inteligencia artificial como Gemini, Perplexity y Circle to Search 3.0, además de protección Samsung Knox Vault y certificación IP64 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Uno de sus principales diferenciales es el compromiso de la compañía de ofrecer seis años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad.

Galaxy A08: características y rendimiento

El Galaxy A08 está equipado con un procesador MediaTek Helio G99+, pensado para ofrecer un funcionamiento fluido al utilizar distintas aplicaciones, reproducir contenidos y realizar varias tareas al mismo tiempo.

En cuanto a su configuración, llega con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, que se pueden ampliar mediante una tarjeta microSD de hasta 2 TB. También incorpora la función RAM Plus, que utiliza parte del almacenamiento disponible como memoria virtual para facilitar el cambio entre aplicaciones y mantener procesos en segundo plano.

Su pantalla HD+ de 6,7 pulgadas cuenta con tecnología PLS LCD y una tasa de refresco de 90 Hz. Esta característica permite disfrutar de una navegación más fluida al recorrer redes sociales, mirar videos o jugar.

En el apartado fotográfico, el equipo incluye una cámara principal de 50 megapíxeles con enfoque automático, acompañada por un sensor de 2 megapíxeles. En el frente, dispone de una cámara de 8 megapíxeles para selfies y videollamadas.

Inteligencia artificial y seguridad

Uno de los aspectos destacados del nuevo smartphone es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Entre ellas aparece Circle to Search 3.0 de Google, que permite buscar información, identificar objetos, encontrar productos o traducir textos directamente desde la pantalla, sin necesidad de cambiar de aplicación.

También integra los asistentes Gemini y Perplexity, que pueden activarse mediante comandos de voz o con una pulsación. Estas herramientas permiten realizar acciones como consultar correos electrónicos, buscar información, redactar mensajes y agregar eventos al calendario.

En materia de seguridad, Samsung Knox Vault protege información sensible, como contraseñas y datos personales, mediante una solución basada en hardware. Además, cuenta con certificación CC EAL5+.

La certificación IP64 ofrece protección contra el polvo y resistencia a las salpicaduras de agua. A esto se suman los seis años de actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad.

La batería de 6.000 mAh promete acompañar las actividades diarias

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy A08 en Argentina

El Samsung Galaxy A08 está disponible en Argentina desde el 13 de noviembre en el color Dark Blue (azul oscuro) y se puede conseguir a través de las tiendas oficiales físicas de Samsung y de su tienda online en el país. En cuanto a su autonomía, la batería de 6.000 mAh promete acompañar las actividades diarias, mientras que la carga rápida de 25 W permite reducir el tiempo necesario para recuperar energía.

De esta manera, Samsung amplía su catálogo de celulares de la serie Galaxy A con un modelo que apuesta por combinar pantalla amplia, autonomía, herramientas de inteligencia artificial y actualizaciones de largo plazo