Llega la función más esperada a WhatsApp: prueban la programación de mensajes en iPhone

WhatsApp empezó a probar en iPhone la programación de mensajes: se puede dejar listo un texto, una foto o un video para que salga entre 10 minutos y dos semanas después.

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Dejar programado un saludo de cumpleaños para las 00:00 o un recordatorio de pago dejará de requerir apps externas. La función llegó a algunos beta testers de iOS, no tiene fecha para el resto de los usuarios y ya había aparecido antes en la beta de Android.

Cómo se programa un mensaje en WhatsApp

Escribís el mensaje, mantenés pulsado el botón de enviar y se abre un selector de fecha y hora. Un botón verde muestra la hora exacta de entrega antes de confirmar. El mínimo es de 10 minutos desde el momento en que lo programás y el máximo, de dos semanas.

Admite texto, enlaces, fotos y videos, pero un solo elemento por vez: para mandar tres fotos hay que programar tres mensajes. Funciona en chats individuales y en grupos, y WhatsApp lo envía con la app cerrada.

Qué pasa con los mensajes ya programados

Quedan guardados en una sección de la información del chat o del grupo, desde donde podés verlos y borrarlos antes del envío. Si lo eliminás, la otra persona no recibe ninguna notificación. Solo vos ves la confirmación en el chat, y el cifrado de extremo a extremo se mantiene.

Hay un límite en los grupos: el mensaje llega solo a quienes estaban cuando lo programaste. Quien se sume después no lo recibe. Conviene tenerlo en cuenta en grupos que cambian seguido, como los de trabajo o los de una cursada.

Cuándo llega a todos los iPhone

La función aparece en la beta de iOS 26.42.10.19, distribuida por TestFlight. El acceso es gradual y, según WABetaInfo, se ampliará en las próximas semanas. WhatsApp no anunció fecha de lanzamiento, y la versión estable todavía no la tiene.

En Android llegó antes, con la beta 2.26.40.7. Esa secuencia sugiere que la función está bastante avanzada, pero un despliegue de prueba puede cambiar antes de salir. Para quien coordina clientes o grupos, el valor es enviar sin estar pendiente del reloj.