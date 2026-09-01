Limpia donde nadie llega: el nuevo dispositivo con cámara que promete cambiar la salud bucal

El cepillo de dientes acaba de dejar de ser un objeto simple. Dyson presentó formalmente su CameraJet, un dispositivo que integra una cámara interna y un sistema de irrigación de precisión, y que ya se consigue en México con precio confirmado.

{{{htmlAmp}}}

El lanzamiento se hizo oficial este 1.º de septiembre en un evento en París, y la marca asegura que el producto es el resultado de seis años de investigación enfocados en repensar la limpieza bucal tradicional. En México, el CameraJet ya está disponible en la tienda oficial de Dyson por 9.999 pesos, en los acabados Ultra Blue y Ceramic Pink.

Una cámara que detecta dónde limpiar

El corazón del dispositivo es una cámara macro de 100.000 píxeles, capaz de escanear hasta 28 imágenes en vivo por segundo para identificar los espacios entre los dientes en tiempo real. En apenas 100 milisegundos después de detectar una zona con placa, el sistema libera un chorro de precisión con forma cónica de enjuague bucal para limpiar esa área específica mientras el usuario se cepilla. Todo el proceso corre sobre más de 16 millones de líneas de código y un modelo de inteligencia artificial entrenado con 470.000 imágenes clínicas.

Un irrigador desarrollado con una universidad

Para el sistema de irrigación, Dyson trabajó durante cinco años junto a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur, optimizando el flujo del líquido hasta lograr una pulverización cónica, en lugar del chorro directo de los irrigadores tradicionales. El depósito, de apenas 12,5 mililitros, no usa agua sino enjuague bucal, y cuenta con un tanque antigravedad que garantiza disparos precisos sin importar el ángulo de inclinación del cepillo.

Privacidad y conectividad

El dispositivo tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y se conecta con la app MyDyson para mostrar el interior de la boca en tiempo real, con mapas de cobertura y recomendaciones personalizadas de cepillado. Dyson aclaró un punto sensible: la cámara solo se activa a pedido del usuario o cuando entra en funcionamiento el irrigador, y las imágenes no se graban ni se almacenan en el dispositivo ni en la nube.