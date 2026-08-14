Lenovo lanzó ofertas por el Día de la Niñez: los dispositivos que bajan de precio para jugar y estudiar

Se acerca el Día de la Niñez y, como cada año, las marcas de tecnología salen con sus propuestas para acompañar el festejo. Lenovo sumó una batería de descuentos en tablets y notebooks, con rebajas que llegan hasta el 50%.

La marca presentó una selección de dispositivos pensados para jugar, aprender y crear, con promociones especiales de hasta 50% off y 9 cuotas sin interés disponibles en Lenovo.com, además de otras ofertas en retailers como Frávega y On City.

Tablets pensadas para los más chicos

Entre las opciones destacadas en Lenovo.com aparece la Lenovo Tab, con pantalla FHD de 10,1 pulgadas, earbuds True Wireless Stereo y funda incluidos, procesador MediaTek Helio G85 y 4 GB de RAM, con la posibilidad de sumar el Lenovo Play Suite para convertirla en una herramienta de juego y aprendizaje.

Para un uso más completo, la Lenovo Idea Tab Plus viene con funda teclado, lápiz táctil y earbuds incluidos, pantalla de 12,1 pulgadas, procesador MediaTek Dimensity 6400 y 8 GB de memoria, en un cuerpo de apenas 6,29 mm de grosor. La Lenovo Idea Tab, con lápiz y funda, suma un 70% más de potencia, pantalla con 90 Hz de actualización, procesador MediaTek Dimensity 6300 y batería de 7.040 mAh. Ambas cuentan con una edición mate que reduce los reflejos, ideal para dibujar, escribir o leer.

Protección extra y notebooks en otros retailers

Las tablets pueden sumar la Protección contra Daños Accidentales (ADP One), un servicio de cobertura ante roturas durante el uso diario. Fuera de la web oficial de Lenovo, en Frávega y On City hay descuentos de hasta 30% off y 12 cuotas sin interés en notebooks: la Ideapad Slim 3 Gen 8, con procesador AMD Ryzen y 8 GB de memoria, y la Lenovo LOQ 15ARP9, una notebook gamer de entrada con procesador AMD Ryzen 5, pantalla de 144 Hz y gráficos dedicados NVIDIA GeForce RTX, pensada también para edición de video moderada y programas de diseño.