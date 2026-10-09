LAGS Creator Fest 2026: el evento de videojuegos de América Latina reúne 30 títulos y más de 190 creadores

El LAGS Creator Fest 2026 se realizará del 9 al 11 de octubre con transmisiones en vivo dedicadas a celebrar los videojuegos desarrollados en América Latina. La segunda edición del evento, organizado por el Latin American Games Showcase (LAGS), reunirá a más de 190 creadores de contenido y más de 30 juegos de la región, con demos exclusivas, adelantos de títulos esperados y entrevistas con sus desarrolladores.

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Durante los tres días, los participantes podrán descubrir propuestas de distintos estudios latinoamericanos a través de dos modalidades de transmisión: el Main Raidathon, con creadores seleccionados que seguirán un cronograma organizado de raids, y Featured Creators, que permitirá a más de 190 streamers presentar videojuegos en sus propios horarios. Además, del 9 al 16 de octubre habrá descuentos especiales en juegos latinoamericanos en Steam.

Qué juegos y actividades tendrá el LAGS Creator Fest

La programación incluirá más de 30 videojuegos latinoamericanos, entre ellos demos exclusivas y estrenos de demostraciones de títulos que generan expectativas dentro de la industria regional. Entre las propuestas destacadas aparecen Mariachi Legends y Greak 2: Alliance of the Storms, que formarán parte de las novedades del encuentro.

El evento también ofrecerá entrevistas con los equipos responsables de distintos proyectos. Entre los estudios y videojuegos mencionados se encuentran Tenebris Somnia, Caravana 2000 y Deep Dish Dungeon, cuyos desarrolladores compartirán información sobre sus trabajos.

La iniciativa busca acercar estos títulos al público y dar mayor visibilidad a los estudios de América Latina, que encuentran en las transmisiones en vivo una oportunidad para mostrar sus producciones y llegar a nuevas audiencias.

La iniciativa busca acercar estos títulos al público y dar mayor visibilidad a los estudios de América Latina.

Horarios y cómo serán las transmisiones

El Main Raidathon comenzará cada jornada a las 12 del mediodía, hora de Brasilia, con las transmisiones de los creadores seleccionados. En paralelo, los Featured Creators emitirán contenido durante el viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, con una variedad de videojuegos para distintos públicos.

Una de las particularidades de esta edición será que el domingo 11 estará dedicado íntegramente a creadores de contenido brasileños, como parte de la programación especial del festival.

Descuentos en Steam para apoyar a los juegos de la región

En colaboración con el Latin American Games Showcase, Steam tendrá una promoción especial de videojuegos latinoamericanos entre el 9 y el 16 de octubre. La iniciativa permitirá encontrar títulos de estudios de la región a precios promocionales y representa una oportunidad para descubrir nuevas propuestas independientes.

El LAGS Creator Fest cuenta con el apoyo de Team17, Goblinz Publishing, Raw Fury, New Blood y 2 Wedges.

El Latin American Games Showcase busca ampliar la visibilidad de la industria regional y generar oportunidades para sus desarrolladores. En 2024 presentó más de 70 juegos durante el Summer Game Fest y, en 2026, participó por sexta vez en el showcase, con su regreso al evento organizado por Geoff Keighley.