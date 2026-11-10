¿Sin joystick? El truco sencillo de Xbox para usar el celular como control en la Smart TV

Para utilizar esta función es necesario contar con un televisor inteligente compatible.

Microsoft comenzó a probar una nueva función de Xbox Cloud Gaming que permite convertir un celular Android o un iPhone en un control virtual para jugar videojuegos desde una Smart TV. La herramienta utiliza un código QR para conectar el teléfono con el televisor y no requiere instalar aplicaciones adicionales.

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La novedad está pensada para quienes quieren disfrutar del catálogo de Xbox en la pantalla grande, pero no tienen un mando físico a mano. Una vez establecida la conexión, los controles aparecen directamente en el navegador del celular y permiten manejar las partidas mediante botones táctiles. La característica todavía se encuentra en fase de prueba y su disponibilidad depende de los dispositivos compatibles y del acceso a Xbox Cloud Gaming.

Cómo convertir el celular en un mando de Xbox

Para utilizar esta función, es necesario contar con un televisor inteligente compatible y tener acceso al servicio de videojuegos en la nube de Microsoft. Además, hay que activar las opciones de vista previa desde la aplicación de Xbox instalada en el Smart TV.

El procedimiento para conectar el teléfono es el siguiente:

Abrir la aplicación de Xbox en el televisor inteligente. Ingresar al apartado de configuración y seleccionar la opción de cuenta. Activar las funciones de vista previa. Iniciar un videojuego mediante Xbox Cloud Gaming. Seleccionar la alternativa para utilizar el teléfono como control. Escanear con la cámara del celular el código QR que aparece en la pantalla. Esperar a que se abra una página en el navegador del teléfono para establecer la conexión.

Una vez completados estos pasos, el smartphone mostrará una interfaz con botones virtuales para controlar el videojuego, sin necesidad de conectar un joystick tradicional.

Los controles aparecen directamente en el navegador del celular.

Microsoft también explicó que la distribución de los controles táctiles puede cambiar según el título. Algunos videojuegos tendrán botones adaptados a sus mecánicas para facilitar determinadas acciones durante las partidas.

La función está llegando progresivamente a los mercados donde funciona Xbox Cloud Gaming.

Cloud Connect: la otra novedad que prepara Xbox

Además de transformar el celular en un mando, Microsoft comenzó a probar otra característica denominada Cloud Connect, que busca mejorar la respuesta de los controles inalámbricos cuando se juega mediante transmisión por Internet.

Actualmente, muchos mandos se conectan directamente al televisor mediante Bluetooth. Con esta tecnología, la comunicación se realiza a través de Wi-Fi y se dirige al servidor donde se ejecuta el videojuego.

El objetivo es reducir la latencia, es decir, el tiempo que transcurre entre presionar un botón y observar la acción correspondiente en pantalla. Esto puede resultar especialmente importante en juegos de carreras, acción y competencia, donde la rapidez de respuesta es fundamental.

Sin embargo, Cloud Connect tiene una disponibilidad más limitada: por ahora, Microsoft la prueba únicamente en Estados Unidos y requiere el Xbox Nano Controller. Su configuración se realiza mediante la aplicación beta de Xbox para Android o Xbox Accessories en una computadora, con acceso al programa Xbox Insider en este último caso.

Por el momento, ninguna de las dos funciones tiene un lanzamiento definitivo. Microsoft continúa recopilando comentarios de los usuarios para detectar problemas y realizar ajustes antes de ampliar su disponibilidad.