La joya de colección que desvela a los gamers: cuánto cuesta y cómo conseguir el mando del 25° aniversario de Xbox

Cumplir 25 años en la industria del gaming amerita algo más que un simple comunicado de prensa. Xbox decidió celebrarlo con una pieza pensada tanto para jugar como para exhibir: un control de colección que ya se puede reservar con envío a México.

El control inalámbrico XBOX X25 Special Edition está disponible en preventa en Amazon Estados Unidos por 1.356 pesos mexicanos. El diseño recupera elementos que marcaron el lanzamiento de la primera Xbox en 2001: un acabado verde translúcido que deja ver parte de la estructura interna, el clásico logotipo de la consola original, el botón Xbox en verde y los botones ABXY con los colores de aquella primera generación.

Nostalgia con funciones actuales

Más allá del guiño al pasado, el control conserva el diseño ergonómico de los mandos actuales y permite personalizar la asignación de botones, algo que los primeros controles de Xbox no ofrecían. En cuanto a compatibilidad, funciona de forma inalámbrica con Xbox Series X|S, Xbox One, PC, iPhone, iPad y dispositivos Android, así que no queda limitado únicamente a la consola actual.

Cuánto sale y cuándo llega

El lanzamiento oficial está previsto para el 20 de octubre. Como se trata de un producto que por ahora solo se consigue desde Estados Unidos, hay que sumarle costos adicionales al precio de lista: alrededor de 200 pesos de envío según el domicilio de cada comprador, más otros 200 pesos aproximados en concepto de tarifas de importación, ya que todavía no hay confirmación de que se vaya a vender directamente en México.

Una pieza pensada para coleccionistas

Aunque es totalmente funcional para jugar, su atractivo principal pasa por el valor sentimental: es una pieza especialmente pensada para quienes crecieron con la primera Xbox y quieren tener un objeto físico de esa época en las manos. Las unidades de la preventa inicial ya se agotaron, aunque la disponibilidad podría reactivarse en cualquier momento según la propia tienda.