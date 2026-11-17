ClassiPod recrea la experiencia del iPod en tu celular y tu computadora: rueda de clic, menús, Cover Flow y pantalla de reproducción, gratis y de código abierto. No es de Apple, sino un homenaje de un desarrollador independiente a un aparato que la compañía dejó de fabricar en 2022.

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ClassiPod no se conecta con Spotify, Apple Music ni YouTube Music: reproduce los archivos locales y los servidores propios Subsonic. Esa es la letra chica: vuelve la forma de escuchar del iPod, no el acceso a tus plataformas de siempre.

Qué ofrece la app

La interfaz reproduce la rueda de clic, los menús, Cover Flow, las listas de reproducción, el buscador y la pantalla de reproducción. Trae tema oscuro, sonidos originales, temporizador de apagado de 15 a 60 minutos y lectura de letras. En pantallas táctiles, la rueda se maneja deslizando el dedo.

Reproduce MP3, WAV, FLAC, M4A, OGG y AAC, entre otros formatos, y escanea carpetas y subcarpetas. También permite streaming desde Subsonic, con un servidor de música propio, una opción pensada para quien tiene una biblioteca personal.

Cómo instalarlo según tu dispositivo

En Android está en Google Play, F-Droid o como archivo APK. En Windows y Linux se instala desde el repositorio oficial. En Mac se descarga el archivo DMG, se mueve la app a Aplicaciones y, si el sistema la bloquea al abrirla, se permite desde Privacidad y seguridad: Mac pide un paso extra.

En iPhone y iPad no hay versión en la App Store. Hay que bajar el archivo IPA oficial e instalarlo con AltStore Classic desde una computadora con Windows o macOS. Las apps sin firmar deben refrescarse cada siete días, algo engorroso para un reproductor de música.

Qué límites tiene

Las versiones para macOS e iOS no están firmadas con ID de desarrollador, y por eso necesitan pasos adicionales. En Android, la versión actual es la 2.1.0. Algunos usuarios reportan problemas al escanear la biblioteca, y la app no permite elegir qué carpetas revisar.

Tampoco es una solución para quien vive en Spotify o Apple Music: hace falta tener los archivos o un servidor propio. La ventaja de ClassiPod está en que es gratis y abierto, y sirve para quien conserva su música en archivos.