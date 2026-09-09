Inversiones en Inteligencia Artificial: el dato clave que muestra quién financia a los nuevos desarrollos

El boom de las startups mexicanas de inteligencia artificial tiene un origen que no siempre es tan mexicano como parece. Cuatro de cada diez inversionistas vinculados a estas empresas están radicados en los Estados Unidos.

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El dato surge de un estudio del Centre for International Governance Innovation (CIGI), un centro de investigación canadiense especializado en gobernanza y tecnología, publicado en septiembre. El análisis identificó 215 inversionistas relacionados con startups mexicanas de IA, y de ese total, 89 tienen sede en Estados Unidos, lo que equivale al 41,4% del universo total analizado.

Tres de cada cuatro inversionistas son extranjeros

La presencia foránea es todavía mayor si se mira el ecosistema completo: de los 215 inversionistas identificados, 162 tienen su base fuera de México, un 75,3%. Apenas 38 son nacionales, y la ubicación de otros 15 no pudo determinarse. Dentro del capital extranjero, Estados Unidos representa cerca del 55%, mientras que China apenas suma dos inversionistas, el 0,9% del total.

México, entre los países con más dependencia externa

La concentración estadounidense en México es la más alta de toda la muestra del estudio, junto con Nigeria, donde también llega al 41,4%. El contraste se agranda frente a otras economías: en Tailandia, los inversionistas con sede en Estados Unidos representan apenas el 10,2%, y Brasil también queda por debajo de México, con un 24,2% de capital extranjero.

Venture capital, el formato más habitual

Entre las organizaciones que más startups mexicanas de IA respaldan aparece MassChallenge, con siete empresas financiadas, seguida por 500 Global con cinco. El estudio contabilizó 30 aceleradoras e incubadoras dentro del total de inversionistas, y el tipo de financiamiento más frecuente resultó ser el venture capital, presente en el 56,7% de los registros. En promedio, cada una de las 62 startups con al menos un inversionista externo identificado cuenta con 2,7 inversionistas.

Un mercado que crece con fuerte impronta extranjera

El flujo de capital de riesgo hacia México en general también viene acelerándose: durante el segundo trimestre de 2026, las compañías mexicanas captaron 944 millones de dólares de venture capital, un 131% más que en el mismo período de 2025, según datos de Crunchbase.